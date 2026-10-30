Fuori da Report, ma non dalla Rai: il nuovo programma di Ranucci

Dopo vent’anni a Report, Sigfrido Ranucci si prepara a una nuova esperienza professionale in Rai. Il giornalista ha scelto RaiNews24, dove assumerà il ruolo di vicedirettore per gli approfondimenti, mentre restano aperte le controversie con l’azienda legate alla sua uscita dalla trasmissione di Rai3.

Il ricordo delle inchieste, il messaggio di Ranucci e la battaglia legale con la Rai

A spiegare il significato della decisione è stato lo stesso giornalista attraverso un intervento sui social, nel quale ha ripercorso le esperienze che hanno segnato il suo cammino professionale. Ranucci ha ricordato il rapporto con Roberto Morrione, storico direttore di RaiNews24, al quale ha riconosciuto un ruolo fondamentale nella propria formazione. Tra i lavori realizzati in quegli anni ha citato le inchieste sui proiettili all’uranio impoverito, sulla missione italiana a Nassiriya e il ritrovamento dell’intervista a Paolo Borsellino, registrata nel 1992, pochi giorni prima della strage di Capaci.

Ha inoltre ripercorso la vicenda del fosforo bianco utilizzato a Falluja, un’inchiesta realizzata tra il 2004 e il 2005 che attirò l’attenzione internazionale e contribuì alla successiva chiamata di Milena Gabanelli a Report.

Nel congedarsi dalla trasmissione, ha rivendicato il lavoro svolto nell’arco di circa cinquecento puntate, ribadendo il proprio attaccamento al giornalismo investigativo.

«Torno con il sorriso, che nessuna ingiustizia riuscirà a togliermi», ha scritto, lasciando trasparire la volontà di affrontare il cambiamento senza rinnegare il percorso precedente.

La vicenda, tuttavia, non è ancora conclusa sul piano giudiziario. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso d’urgenza con cui chiedeva di essere reintegrato alla guida di Report, ma la controversia proseguirà nel merito. Parallelamente, Ranucci ha impugnato la sospensione disciplinare di dieci giorni senza retribuzione decisa dalla Rai, contestando gli addebiti formulati dall’azienda. Si tratta di due procedimenti distinti, che restano separati dalla scelta della nuova collocazione professionale.

Da Report a RaiNews24, il nuovo ruolo di Sigfrido Ranucci: tutte le novità

Si chiude un capitolo importante nella carriera televisiva di Sigfrido Ranucci, che dopo vent’anni lascia definitivamente la guida di Report per assumere un nuovo incarico all’interno della Rai. Il giornalista ha comunicato all’azienda la propria decisione di rimanere a RaiNews24, dove ricoprirà il ruolo di vicedirettore ad personam, occupandosi del settore degli approfondimenti. La destinazione scelta era una delle tre alternative prospettate dai vertici di Viale Mazzini dopo la sua uscita dalla trasmissione di Rai3.

Le altre possibilità riguardavano un trasferimento al Tg3, lavorando a disposizione del direttore, oppure un incarico come corrispondente dalla sede del Cairo. Ranucci ha optato per la prima soluzione, tornando così in una realtà editoriale che ha contribuito a conoscere e sviluppare nei primi anni della propria carriera. Era infatti entrato nella redazione di RaiNews24 nel 1999, anno di nascita della testata, diventando inviato speciale nel 2001. Vi era rimasto fino al 2006, quando era iniziata la sua collaborazione con Report, prima come autore e successivamente come volto della trasmissione. Il nuovo incarico non prevede, almeno secondo quanto riportato dalle ricostruzioni giornalistiche, una conduzione in video: il suo contributo sarà concentrato sulle rubriche di approfondimento della rete all-news.