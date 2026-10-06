La Rai ha disposto 10 giorni di sospensione per Sigfrido Ranucci: quattro le contestazioni disciplinari alla base del provvedimento. Ecco cosa sta succedendo e la replica del giornalista.

La Rai ha deciso di sospendere per 10 giorni Sigfrido Ranucci, ex conduttore e capo autore di Report. Il provvedimento disciplinare nasce da quattro contestazioni mosse dall’azienda nei confronti del giornalista e arriva mentre il Tribunale del Lavoro di Roma è chiamato a pronunciarsi sul ricorso contro la sua rimozione dal programma.

Sospensione di 10 giorni per Sigfrido Ranucci: le contestazioni della Rai

Come riportato da Rai News, la Rai ha disposto una sospensione di dieci giorni dal lavoro e dalla retribuzione nei confronti di Sigfrido Ranucci, al termine dell’istruttoria avviata dalla Commissione per il Codice Etico dell’azienda. Il provvedimento arriva dopo la contestazione disciplinare notificata al giornalista il 16 settembre, alla quale Ranucci ha risposto presentando una memoria difensiva entro i termini previsti.

Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, sarebbero quattro gli episodi contestati dalla Rai. Nel provvedimento vengono citati una cinquantina di accessi nella sede aziendale di Laura Cianfoni, già sindacalista Cisl, i contenuti di una conversazione con il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, alcune mail aziendali inoltrate a Valter Lavitola e presunti comportamenti denigratori nei confronti di alcuni colleghi.

Tra questi figurano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, inizialmente indicati tra i possibili successori di Ranucci alla guida di Report.

Sigfrido Ranucci sospeso dalla Rai per 10 giorni: la replica del giornalista

La difesa di Ranucci, come sottolineato da Rai News, ha già annunciato l’intenzione di contestare il provvedimento. “Il provvedimento sarà impugnato“, ha dichiarato l’avvocato Roberto De Vita, coordinatore del team legale del giornalista. Il legale ha sottolineato come la nuova sanzione sia arrivata mentre il Tribunale del Lavoro di Roma sta esaminando il ricorso presentato contro la decisione della Rai di rimuovere Ranucci dalla conduzione e dal ruolo di capo autore di Report, incarichi ricoperti per dieci anni. “Proprio mentre il Tribunale del Lavoro di Roma sta decidendo sul ricorso cautelare di Sigfrido Ranucci nei confronti del provvedimento di rimozione da Report, la Rai gli comunica una nuova sanzione: dieci giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione“, ha spiegato De Vita, aggiungendo che la difesa ha già contestato “nel merito e nel metodo“ le accuse dell’azienda.

La decisione del giudice è attesa nei prossimi giorni, dopo il deposito delle note difensive da parte di Rai e legali del giornalista. Nel frattempo, l’azienda ha prorogato fino al 13 ottobre il termine entro il quale Ranucci dovrà scegliere tra le tre opzioni prospettate dopo la sua uscita da Report. Il giornalista, intanto, ha reagito alla sospensione anche sui social, annunciando i prossimi appuntamenti teatrali e scrivendo: “Sempre e per sempre dalla vostra parte mi troverete“, citando Francesco De Gregori.