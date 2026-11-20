La comunità bengalese a Mestre è molto nutrita ma crede che essendo numerosa non abbia alcun diritto a rispettare le leggi dello stato in cui si trova, tutte, comprese quelle per la costruzione di edifici.

La comunità bengalese a Mestre sta facendo vivere momenti difficili agli abitanti per le loro inziative che come spesso capita sono principalmente fonte di clamore mediatico ma di scarsa realizzazione effettiva, almeno era così sino ad oggi quando la i bengalesi hanno deciso di loro iniziativa che bisognava agire concretamente e sono stati fermati mentre stavano realizzando un danno ambientale.

Bengalesi e Mestre, una convivenza difficile da tempo

I bengalesi arrivati a Mestre per cercare fortuna rispetto alla loro nazione d’origine sin dal loro insediamento nella città italiana non hanno mostrato volontà di integrazione e di rispetto delle tradizioni italiane. Lavorano certo, sono parte del tessuto economico ma non altrettanto di quello sociale.

Ad agosto si sono resi protagonisti di uno sciopero – mai realizzato – perché l’obiettivo era recuperare una vecchia segeria, situata in viale Giustizia 8, e costruirci lì una moschea, obiettivo fermato dal sindaco della città che ha chiesto loro prima di integrarsi rispettando le tradizioni e poi eventualmente di chiedere – rispettando la legge – di avere uno spazio per pregare.

Lo sciopero alla fine non è stato fatto e la situazione è addirittura peggiorata perché sono passati alle maniere forti con un gesto eclatante subito denunciato.

La moschea aubisiva dei bengalesi, il passaggio all’azione con le betoniere

Nella mattinata di oggi, 20 novembre, hanno deciso di entrare in azione, si sono recati nello spazio dell’ex segheria con due autobotti cariche di cemento, pronti a sversarlo per dare inizio alla cementificazione, preludio della moschea dei loro sogni.

Appena i camion sono arrivati sono stati immediatamente chiamati gli uomini della Polizia Locale, come riporta LiberoQuotidiano, che hanno dapprima interrotto i lavori e successivamente perquisito tutti gli uomini interessati.

Tra loro non poteva mancare Prince Howlader, promotore del progetto della moschea e presidente dell’associazione bengalese “Giovani per l’Umanità”. L’eurodeputata della Lega Anna Maria Cisint è sbottata – “Sul piazzale dove volevano costruire la mega moschea sono stati colti in flagrante. Si sono presentati armati di betoniere per dar vita al loro progetto da 20 milioni di euro, non glielo permetteremo. “

La situazione è stata quindi fortunatamente sedata sul nascere, ora non resta che attendere un’altra trovata per non rispettare le regole ed imporre, dove non richiesto, il loro metodo “collaborativo”.