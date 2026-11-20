L’avvistamento di almeno tre droni ha provocato la chiusura temporanea dell’aeroporto di Genova, con voli bloccati e passeggeri costretti ad attendere. La Procura si prepara ad aprire un’inchiesta per attentato alla sicurezza dei trasporti: ecco cosa è successo e quali sono le ipotesi investigative.

Droni avvistati vicino alla pista, chiuso l’aeroporto di Genova: partenza per Roma bloccata

È stato l’avvistamento di almeno tre droni non autorizzati a provocare la sospensione temporanea delle attività all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. A individuarli, poco prima delle 20 di ieri, giovedì 19 novembre, è stata la torre di controllo, che ne ha segnalato la presenza sia a est sia a ovest della pista. Per ragioni di sicurezza, lo scalo ha quindi interrotto tutti i movimenti aerei, attivando le procedure previste in questi casi.

È stato inoltre diramato un NOTAM, ovvero un avviso rivolto al personale aeronautico per comunicare situazioni che possono compromettere la sicurezza dei voli. L’interdizione ha interessato lo spazio aereo circostante e la riapertura, inizialmente ipotizzata per le 23, è avvenuta soltanto alle 22, dopo circa due ore di stop. Secondo quanto emerso, si tratterebbe del primo episodio di questo genere registrato in Italia.

La sospensione delle operazioni ha avuto conseguenze anche sui collegamenti programmati in serata. Il volo ITA Airways diretto a Roma, con partenza prevista alle 19.15, aveva già completato l’imbarco quando è rimasto fermo sulla pista. I passeggeri sono stati costretti ad attendere a bordo prima di ricevere l’indicazione di scendere e fare ritorno al terminal, senza avere inizialmente informazioni precise sul nuovo orario di partenza. Disagi anche per il collegamento proveniente da Catania, atteso a Genova alle 23.30: tra le possibilità valutate c’era quella di un atterraggio alternativo a Torino o Pisa, in base alla disponibilità dello scalo ligure.

Droni sull’aeroporto di Genova, la Procura indaga per attentato alla sicurezza dei trasporti

Intanto, stando alle ultime indiscrezioni dell’Ansa, la Procura di Genova si prepara ad aprire un’inchiesta per attentato alla sicurezza dei trasporti. Il fascicolo sarà formalizzato dopo la ricezione della comunicazione della polizia di frontiera, intervenuta per effettuare gli accertamenti. Tra gli aspetti da chiarire ci sono la provenienza dei velivoli, le caratteristiche dei dispositivi e le ragioni del loro sorvolo. Una delle ipotesi investigative riguarda un possibile superamento dei limiti previsti dall’autorizzazione al volo, circostanza che dovrà essere verificata dagli inquirenti.