Parigi, 20 nov. (askanews) – Natale è ormai un periodo centrale nella stagione dei grandi parchi divertimento e non fa ovviamente eccezione Disneyland Paris, che per le feste 2026 per la prima volta ha nei palinsesti natalizi il mondo di Frozen, a Disney Adventure World. Nel Regno di Arendelle, natalizio per definizione, Elsa, Anna, Olaf e gli altri personaggi si muovono tra decorazioni ispirate al mondo scandinavo e nuove celebrazioni musicali.Le festività sono al centro anche delle proposte del Parco Disneyland parigino, con l’albero di Natale di 24 metri, le parate dei personaggi, gli incontri con Babbo Natale e le onnipresenti luminarie.

Per la sera del 31 dicembre, inoltre, entrambi i Parchi Disney celebreranno l’arrivo del nuovo anno con una speciale Serata di Capodanno, tra feste con i personaggi Disney e molti spettacoli serali, con anche un grande momento dedicato ai droni e ai fuochi d’artificio, sempre nel segno di Frozen. Per mantenere fede al claim che promette che il Natale di Disneyland Paris può solo essere magico.