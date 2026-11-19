Roma, 19 set. (askanews) – Per decenni ha vissuto sotto l’ombrello della sicurezza americana, con un’energia che costava poco. Oggi l’Europa si scopre esposta, mentre le grandi potenze ridisegnano gli assetti del mondo spesso senza interpellarla. Quale posto le resti sulla nuova scacchiera globale è la domanda che ha attraversato il convegno “L’Europa di fronte alle nuove sfide sulla scacchiera internazionale”, promosso a Palazzo Wedekind dalla Fondazione Iniziativa Europa e da Kleos Comunicazione.

Ad aprire i lavori Michele Vietti, presidente della Fondazione, con un’analisi senza sconti: dal divario sui costi energetici con gli Stati Uniti alla frammentazione della spesa militare, fino all’appello a ritrovare nell’unità europea la forza per tornare a contare.Le parole di Michele Vietti, presidente Fondazione Iniziativa Europa: “C’è bisogno di un colpo di reni, con grandi investimenti per renderci autonomi dal punto di vista della difesa e dal punto di vista dell’approvvigionamento delle materie prime.

Tutto questo si può fare a una sola condizione: restando uniti. Nessuno Stato può illudersi di affrontare e risolvere da solo problemi di questa complessità”.L’appuntamento segna una nuova tappa del percorso “Verso Stresa 2027”, un cammino pensato per riportare il destino comune europeo al centro del dibattito pubblico e rilanciare la cooperazione tra i Paesi del continente.Il commento di Roberta De Marco, fondatrice Kleos Comunicazione: “Tra le nuove sfide che certamente l’Unione Europea deve fronteggiare c’è quello della cybersicurezza.

Abbiamo un nemico nascosto che ogni giorno sferra attacchi alla nostra vita privata, ai nostri conti correnti. Non conosciamo il volto di questo nemico ma sappiamo che sta generando nella popolazione panico e paura. È necessario che l’Unione Europea metta insieme tutte le forze, le risorse e le competenze per creare un fronte unico”.La difesa è stata il cuore politico della giornata. Il ministro Guido Crosetto ha liquidato l’idea di una sicurezza costruita entro i confini nazionali: nessuno Stato europeo, neppure la Germania, potrebbe farcela da solo. E ha rivendicato il contributo italiano, che regge un terzo delle missioni europee nel mondo.L’intervento dell’On. Guido Crosetto, Ministro della Difesa: “Nessuno Stato europeo, neppure la Germania, potrebbe farcela da solo, nemmeno investendo il 20% del PIL per dieci anni. Noi non saremmo mai in grado da soli di difenderci di fronte ai tipi di minacce che in questo momento ci sono per gli Stati. Non saremmo in grado neanche se dedicassimo il 20% del PIL all’anno per i prossimi dieci anni”.Sul versante economico il viceministro Maurizio Leo, in collegamento, ha letto nella prospettiva di uscita dell’Italia dalla procedura per deficit eccessivo il frutto di un impegno costruito nel tempo. Luigi Di Maio, Rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo, ha ribadito la linea di Bruxelles sull’Iran, affidata alla via diplomatica. Dalla crisi del legame transatlantico alla tenuta delle democrazie liberali, i tre panel hanno messo a confronto voci della politica e dell’informazione, tra cui il presidente del Copasir Lorenzo Guerini, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, i senatori Lucio Malan e Simona Malpezzi, l’europarlamentare Carlo Fidanza e gli ex ministri Vincenzo Amendola e Giovanni Tria. A fotografare l’umore del Paese, il sondaggio YouTrend presentato da Lorenzo Pregliasco: gli italiani respingono una missione navale a Hormuz sotto comando americano, mentre sotto la bandiera dell’Unione la stessa missione raccoglie più consensi che contrari.