Shenzen, 19 nov. (askanews) – La Russia “comprende” che discutere di questioni di sicurezza in Europa senza gli europei è “inutile”, ha affermato Vladimir Putin. Gli Stati Uniti chiedono “insistenza” alla Russia di acconsentire alla partecipazione dell’Europa ai negoziati di pace, ha aggiunto Putin, parlando dopo un vertice senza precedenti tra i leader di Stati Uniti, Russia e Cina in Cina.

Il vertice ha anche visto i leader delineare ambizioni comuni per riformare le Nazioni Unite e tenere sotto controllo la Corte penale internazionale.