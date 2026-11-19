Berlino, 19 nov. (askanews) – Il leader ucraino Volodymyr Zelensky seduto al grande tavolo circolare con gli alleati, tra cui il britannico Andy Burnham, il polacco Donald Tusk e il tedesco Friedrich Merz, padrone di casa, in occasione dell’avvio a Berlino del vertice della “Coalizione dei volenterosi”, a cui partecipa anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, seduta tra il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro belga Bart de Wever.Nelle immagini la sessione plenaria in cancelleria, tra gli altri visibili la premier danese Mette Frederiksen a cui viene donato un mazzo di fiori per il suo compleanno.L’obiettivo è ribadire un sostegno incrollabile a Kiev e promuovere un ruolo dell’Europa in eventuali futuri negoziati di pace.

Il segretario della Nato Mark Rutte: “La giornata di oggi è incentrata, in larga misura, su due questioni. La prima è la pace in Ucraina: come possiamo, agendo collettivamente, far sì che si realizzi? Discuteremo inoltre di come, finché la guerra continuerà, sia possibile mantenere forte l’Ucraina”.L’incontro – promosso congiuntamente dai leader di Germania, Francia e Gran Bretagna – si è tenuto poco dopo il trilaterale in Cina tra il presidente americano Donald Trump, il russo Vladimir Putin e il cinese Xi Jinping.

L’obiettivo del vertice è rafforzare il ruolo dell’Europa negli sforzi tesi a mettere fine alla guerra in Ucraina, un processo finora dominato da Washington, Mosca e Kiev.Zelensky ha scritto su X: “Stiamo facendo tutto il possibile per garantire che l’Europa sia pienamente rappresentata nel processo negoziale”.Il cosiddetto gruppo centrale “E5” – composto da Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia e Polonia, oltre che da funzionari dell’UE – dovrebbe infatti rappresentare l’Europa in eventuali negoziati di pace.Alla cancelleria, per il vertice, sono giunti anche gli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff; all’incontro era prevista la partecipazione di oltre 25 leader europei, nonché dei vertici dell’UE e della NATO.