Roma, 19 nov. – “Anche quest’anno OICE è presente alla COP31 di Antalya, confermando per il quarto anno consecutivo la propria partecipazione ai lavori della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima. Una presenza che testimonia l’attenzione dell’Associazione ai temi della transizione ecologica e, soprattutto, al contributo decisivo che le società di ingegneria e architettura possono offrire per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici”.Lo dichiara l’Ing.

Francesco Ventura, Consigliere OICE e A.U. VDP srl, intervenendo ai lavori della conferenza internazionale sul ruolo dell’ingegneria nella costruzione di territori e infrastrutture più resilienti.”Nel mio intervento ho sottolineato come oggi la sfida non sia soltanto definire obiettivi climatici ambiziosi, ma riuscire a tradurli in progetti concreti, capaci di dare risposte reali e durature.

Ho portato anche alcune esperienze progettuali di VDP che spaziano dagli impianti eolici offshore al potenziamento della rete elettrica nazionale, fino alle infrastrutture per l’approvvigionamento idrico: progetti diversi, ma accomunati dalla necessità di coniugare innovazione, sicurezza e rispetto dell’ambiente”.”Come società di ingegneria siamo chiamati a contribuire alla pianificazione, a prevenire i rischi e a trasformare le conoscenze e le risorse disponibili in interventi tangibili.

Perché la sostenibilità non può restare una semplice dichiarazione di intenti: deve tradursi in opere ben progettate, capaci di durare nel tempo e di migliorare la qualità della vita delle persone” conclude Ventura.