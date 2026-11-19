Roma, 19 nov. (askanews) – E’ una commedia sentimentale sulle coppie il nuovo film che vede protagonisti Ficarra e Picone “La notte delle fragole”, nei cinema dal 26 novembre. Diretto da Alessandro Genovesi, racconta una coppia apparentemente perfetta, formata da Valentino Picone e Anna Foglietta, che viene travolta dalla scombinata vita sentimentale del personaggio interpretato da Salvo Ficarra.

“Pensano di sapere cosa è l’amore ma non lo sanno. – ha detto Ficarra – Sbattono e poi si rimescolano, si ribaltano, escono completamente cambiati da questa storia, dove tutto inizia a causa di una donna e una donna alla fine una donna complica continuamente la storia. Come sempre sono le donne che portano avanti tutto”.

Anna Foglietta è la protagonista del film insieme ai due comici ed è la donna “contesa” tra i loro personaggi. “Come si fa a scegliere tra Valentino e Salvo? – ha ironizzato l’attrice – Non si sceglie, tant’è che si va indietro e si va avanti, si ricomincia, si riparte, perché entrambi di fatto comporrebbero l’uomo perfetto ma a metà non lo sono, sono imperfetti, ed è bello anche questo”.