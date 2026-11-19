Roma, 19 nov. (askanews) – Sono sbarcate nel porto di Brindisi le otto persone portate in salvo il 15 novembre dalla Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, intervenuta in acque internazionali della zona Sar (Search and rescue) libica. Il capomissione della nave Jonathan Nanì La Terra:”Per raggiungere il porto di Brindisi ci sono voluti tre giorni di navigazioni, tra le 8 persone soccorse c’era un minore non accompagnato, tutte provenivano da Pakistan e Bangladesh, dopo i controlli delle autorità sanitarie è stato autorizzato lo sbarco, oa la Life Support si prepara a una nuova missione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale”.Un intervento di salvataggio complesso, ha spiegato Emergency, i migranti sono stati costretti a gettarsi in mare da un’imbarcazione non identificata che si è avvicinata alla nave a velocità sostenuta, di notte.

Gli otto hanno riferito di essere partiti alle ore 23.00 di sabato 14 novembre da Zawiya, in Libia.”Abbiamo navigato ammassati in condizioni disumane per sei ore – ha raccontato un ragazzo dal Pakistan – appena siamo arrivati di fronte alla Life Support, i conducenti ci hanno intimato di alzarci e di gettarci in acqua, puntandoci le armi contro.

Ci hanno lasciato alla deriva in mare al buio… Siamo fortunati a essere vivi”.La nave di ricerca e soccorso di Emergency è operativa dal dicembre 2022 nel Mediterraneo Centrale e ha soccorso da allora 3.709 persone.