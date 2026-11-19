Genova, 19 nov. (askanews) – Il ruolo strategico dei porti italiani come porte del commercio e motori di crescita, competitività e transizione ecologica al centro del focus ‘I porti e il mare d’Italia’, ospitato a Genova nell’ambito di BEST – The Blue Economy Summit & Trade Show. Un forum che ha riunito undici Autorità di Sistema Portuale italiane e i vertici delle associazioni di porti, armatori e agenti marittimi.Al centro del dibattito le prospettive della riforma portuale in Italia, la resilienza delle catene logistiche e il posizionamento del Paese nelle grandi strategie internazionali, dal Global Gateway europeo fino al Piano Mattei per il Mediterraneo e l’Africa.”Stiamo progettando anche di mettere in rete gli interporti del Friuli Venezia Giulia, così da avere dei buffer di capacità per realizzare queste opere di sviluppo del porto di Trieste, ma c’è anche Monfalcone.

Per diventare sempre più competitivi ci vuole poi una squadra con competenze: noi ce l’abbiamo, ma possiamo ancora migliorare” ha dichiarato Marco Consalvo, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.Un dialogo tra istituzioni e cluster marittimo per rafforzare la competitività degli hub italiani nel Mediterraneo.”Attualmente stiamo lavorando per rinforzare molti progetti.

La priorità assoluta rimane per noi completare quello dell’hub portuale: ho trovato un porto a metà, con metà banchine e metà fondali già fatti. Dobbiamo completarlo, altrimenti ovviamente non saremo competitivi. Per il resto, l’altra grande opportunità e il grande lavoro da fare riguardano le infrastrutture stradali e ferroviarie, fondamentali per avere le giuste connessioni logistiche” ha aggiunto Francesco Benevolo, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale.I lavori affrontano inoltre i grandi progetti infrastrutturali necessari per sostenere lo sviluppo degli scali nazionali.”Ritengo che ciò che di importante si è costruito non vada disperso.

Penso di aver contribuito a chiarire il senso della riforma: avere un soggetto unico che possa interfacciarsi a livello internazionale, che sia in grado di subentrare in caso di carenze e di definire le esigenze della portualità italiana. Certamente, però, nessuno vuole che si perda il valore della territorialità, perché è proprio dal territorio che bisogna partire” ha concluso Annalisa Tardino, Commissario Straordinario Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.Al confronto hanno partecipato le Autorità di Sistema Portuale di Trieste, Venezia, Ancona, Ravenna, Bari e Taranto, insieme a Civitavecchia, La Spezia e Marina di Carrara, Palermo, Gioia Tauro e Messina-Reggio Calabria.