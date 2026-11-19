Milano, 19 nov. (askanews) – Il mondo può ridurre la dipendenza dallo Stretto di Hormuz. Lo dice Fatih Birol, direttore dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE). I paesi del Golfo incontrano difficoltà nell’esportazione di petrolio da quando l’Iran ha iniziato a bloccare lo Stretto di Hormuz e a prendere di mira le petroliere nell’area, in seguito agli attacchi statunitensi e israeliani che hanno innescato la crisi a febbraio.

Nel presentare le prospettive energetiche annuali dell’agenzia, Birol afferma che investimenti per circa 40 miliardi di dollari potrebbero ridurre il flusso di petrolio attraverso questo passaggio strategico, portandolo dagli attuali 20 milioni di barili al giorno a soli 2 milioni entro il 2035.