Torino, 19 nov. (askanews) – Rockin’1000, la più grande rock band del mondo, torna all’Allianz Stadium di Torino sabato 5 giugno 2027. Dopo il successo del concerto dello scorso 30 maggio, la band porterà allo stadio torinese All Together Now: uno spettacolo rinnovato, con nuovi brani in scaletta, nuovi ospiti speciali e un pubblico più che mai al centro della scena.

I biglietti sono disponibili da domani, venerdì 20 novembre, alle ore 14:00, su Vivaticket.Rockin’1000 è uno show unico, nato in Italia, che negli anni ha portato sui palchi internazionali migliaia di musicisti di ogni nazionalità, tra chitarristi, bassisti, batteristi, tastieristi e cantanti, per suonare in perfetta sincronia alcuni dei brani leggendari della storia del rock.

Dal 2015 la band si è esibita nei grandi stadi di tutto il mondo, da Parigi a New Orleans, portando dal vivo un’esperienza collettiva di oltre due ore che coinvolge pubblico e performer in una grande celebrazione della musica. Lo scorso maggio Rockin’1000 ha inaugurato l’Allianz Stadium di Torino alla musica, davanti a 30.000 spettatori con 1050 musicisti provenienti da 31 Paesi nel mondo, e gli ospiti speciali Elio e le Storie Tese, Nitro e la conduzione di Lodovica Comello.

Il 5 giugno 2027 Rockin’1000 si prepara a replicare il successo torinese, tornando allo stadio con uno show mai visto prima e un coinvolgimento ancora più grande del pubblico che si unirà in coro ai mille musicisti.”Da sempre Rockin’1000 cerca di rendere sempre più sottile il confine tra chi suona e chi ascolta – dice Fabio Zaffagnini, fondatore della band – Per la prossima edizione vogliamo fare un passo ancora più grande: trasformare il concerto in un’esperienza collettiva in cui i 1.000 musicisti ed i 30.000 spettatori si fondano in un unico, gigantesco spettacolo. Abbiamo lavorato ad una serie di idee per dare vita a qualcosa che, su questa scala, non si è mai visto prima.”L’appuntamento del 5 giugno arriva in seguito a un periodo di grande crescita internazionale per Rockin’1000, che lo scorso 31 gennaio 2026 ha debuttato negli Stati Uniti al Caesars Superdome di New Orleans, con oltre mille musicisti provenienti da 26 Paesi e 48 Stati, segnando un traguardo storico. La band è stata anche protagonista della Cerimonia di Chiusura dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il concerto è pensato per chi ama il rock, per chi vuole far scoprire ai propri figli le canzoni che hanno fatto la storia della musica e per chi ha voglia di vivere con gli amici un’esperienza fuori dal comune, in una grande festa collettiva che unisce persone di ogni età e provenienti da tutto il mondo. Il prossimo concerto all’Allianz Stadium comincerà già dal pomeriggio, accogliendo gli spettatori in un vero e proprio village con tante attività e un pre-show che li accompagnerà fino all’ingresso in scena dei mille. Sarà l’occasione per chi conosce già Rockin’1000 di vivere il concerto in un modo nuovo, e per chi non l’ha mai visto di entrare nell’atmosfera della band.Rockin’1000 nasce nel 2015 da un’idea di Fabio Zaffagnini, che radunò mille musicisti nella sua città natale a Cesena per suonare un tributo ai Foo Fighters, conquistando così l’attenzione del mondo intero. Da allora, Rockin’1000 ha riempito stadi in 20 Paesi, venduto oltre 300.000 biglietti e totalizzato centinaia di milioni di visualizzazioni online, offrendo esperienze irripetibili a musicisti e pubblico – mille alla volta. Oggi è una community internazionale di oltre 110.000 musicisti, provenienti da 165 Paesi, uniti dalla passione e dall’energia collettiva di creare qualcosa di straordinario. Per ulteriori informazioni, visita www.rockin1000.com.