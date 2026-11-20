Milano, 20 nov. (askanews) – In anteprima il video radio “LA MACCHiNA DEL TEMPO” il singolo inedito della band Denny Music, brano emozionante e riflessivo, disponibile in digitale (Musica è / The Orchard). “Il nuovo singolo nasce dall’esigenza di ritrovare un po’ noi stessi, dalla voglia di ritornare a ricordare le cose che ci hanno fatto stare bene.

Tornando indietro nel tempo ognuno di noi può rivivere almeno per un istante un amore, un’amicizia, un parente, una canzone, una voce che ci ha regalato un’emozione indimenticabile. Volevamo dimostrare alla gente – raccontano i Denny Music – che abbiamo molto da raccontare e ci piacerebbe che qualcuno stesse lì in silenzio ad ascoltare.

Il titolo del singolo era già nelle nostre idee da tempo. Avevamo da tempo voglia di far vedere un’altra faccia della band, volevamo mostrare la parte nostalgica che ognuno di noi ha. È stato divertentissimo riscoprirci e vederci bambini, durante le riprese del video, non vi nascondiamo che ci siamo molto emozionati, ma allo stesso tempo abbiamo riso tanto.

Logicamente dopo aver mangiato una bella pizza.””Il video de “LA MACCHiNA DEL TEMPO”, girato in casa di un componente della band a Modugno in provincia di Bari, ha un potere visivo pazzesco. Come regista – dice Michele De Fano (Bounty inc) – insieme ai ragazzi volevo che non sembrasse un videoclip, ma un cassetto riaperto dopo 30 anni. Il rumore del VHS che va in PLAY è la nostra vera macchina del tempo. Niente attori, solo foto vere, polvere vera, estati vere degli anni più belli di sempre. È la storia di un tempo che non torna, non solo di una persona che manca. E alla fine capisci che ogni ricordo è un pezzo di strada che ti ha portato fin qui. Solo attraverso le immagini vere, le vere foto e i momenti emozionanti si può creare un impatto emotivo così forte. La giusta ricetta era quella di spogliarli delle loro emozioni e mostrarli così, nudi e crudi facendo entrare nella loro vita la gente comune. Quindi le foto e i vhs sono stati la scelta più azzeccata.”