Panico in Italia, entra nello studio del pediatra e gli spara sei volte: inda...

Panico in Italia, entra nello studio del pediatra e gli spara sei volte: inda...

Un pediatra di 60 anni è stato ferito a colpi di pistola ad Airola (Benevento). Si sarebbe trattato di un vero e proprio agguato all'interno del suo studio medico. Sono in corso le indagini.

Un pediatra di 60 anni è stato ferito a colpi di pistola ad Airola (Benevento). Si sarebbe trattato di un vero e proprio agguato all’interno del suo studio medico. Sono in corso le indagini.

Terrore ad Airola, entra nello studio del pediatra e gli spara: le condizioni del medico

Una serata di terrore quella di ieri, giovedì 19 novembre 2026, ad Airola, in provincia di Benevento, dove un pediatra di 60 anni di Ceppaloni è stato ferito a colpi di pistola nel suo studio.

Stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un vero e proprio agguato, con un uomo che sarebbe entrato nello studio del medico e gli avrebbe sparato 5 colpi alle gambe, mentre un sesto proiettile lo ha preso di striscio al viso. Il pediatra è stato poi soccorso e ricoverato in ospedale a Benevento dove la prognosi è al momento riservata.

Stando alle prime informazioni l’uomo non sarebbe però in pericolo di vita.

Terrore ad Airola, entra nello studio del pediatra e gli spara: in corso le indagini

Come abbiamo appena visto, nella serata di ieri, giovedì 19 novembre 2026, un uomo sarebbe entrato nello studio di un pediatra di 60 anni ad Ariola (Benevento) per poi sparagli 6 colpi di pistola (5 lo avrebbero colpito alle gambe, uno di striscio al volto).

Il 60enne di Ceppaloni è ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Benevento. Sul posto sono giunti subito anche i Carabinieri, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari e capire l’esatta dinamica di quello che è sembrato a tutti gli effetti un agguato. I militari stanno anche ricostruendo le frequentazioni del medico al fine di capire chi possa essere stato l’aggressore. Fondamentali potranno essere anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Le indagini sono attualmente in corso per far luce sull’intera vicenda che ha sconvolto la comunità di Airola.