Il venerdì 20 novembre segna una data cruciale per il mondo del lavoro italiano, con lo sciopero generale di 24 ore proclamato dalla Cgil. La mobilitazione attraversa l’intero Paese, toccando sia il settore pubblico che quello privato, nel pieno rispetto della normativa sui servizi essenziali (legge 146/90). Il sindacato guida la protesta sotto lo slogan “Il futuro è adesso”, denunciando una manovra economica che, secondo le loro analisi, accelera il declino e l’impoverimento delle famiglie.

Le ragioni della piazza sono molteplici e spaziano dalle rivendicazioni salariali alla difesa dei diritti sociali. I manifestanti chiedono stipendi più alti, pensioni dignitose e un fisco progressivo che contrasti l’evasione. Non mancano le istanze legate alla sanità pubblica, al diritto allo studio e all’accesso alla casa. A queste si aggiunge una forte opposizione al riarmo militare e al ritorno della leva obbligatoria, temi che hanno attirato anche altre sigle come Usb e Cobas.

Le piazze principali e la presenza dei vertici sindacali

La geografia della protesta conta circa 100 piazze tra cortei, comizi e presidi territoriali. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà protagonista a Roma. Il suo intervento conclusivo seguirà il corteo che partirà alle ore 9.30 da piazza Vittorio Emanuele II per dirigersi verso via dei Fori Imperiali.

Anche altri membri della segreteria confederale saranno impegnati in diverse città: Daniela Barbaresi a Perugia, Michele De Palma a Bologna, Christian Ferrari a Cagliari, Stefania Filetti a Genova, Maria Grazia Gabrielli a Milano, Pino Gesmundo a Firenze e Lara Ghiglione a Treviso.

Parallelamente, il sindacato Usb organizza manifestazioni focalizzate sulla pace e contro il riarmo, coinvolgendo attivamente studenti e ricercatori. A Roma, il concentramento Usb è previsto sempre alle 9.30 in piazzale Aldo Moro, con destinazione il ministero dell’Istruzione. Altre piazze chiave per questa sigla includono Napoli, Palermo, Torino e Genova, dove le proteste si intrecciano con le agitazioni universitarie.

Trasporti pubblici: fasce di garanzia e disagi previsti

Il capitolo più critico per i cittadini riguarda il blocco dei mezzi pubblici. A Roma, lo sciopero di Atac garantirà il servizio solo durante le finestre orarie previste dalla legge: dall’inizio del servizio fino alle ore 8.29 e poi dalle ore 17.00 alle ore 19.59. Al di fuori di questi intervalli, bus, tram e metropolitane resteranno fermi o subiranno forti riduzioni.

Situazione simile ma con orari diversi a Bologna, dove Tper ha comunicato che i servizi automobilistici e filoviari non saranno assicurati dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 fino al termine del servizio. È fondamentale notare che alcune aziende locali, come Gtt a Torino, Sad a Bolzano e Trentino Trasporti, non aderiscono allo stop del 20 novembre, mentre per altre realtà il fermo potrebbe riguardare la giornata successiva, il 21 novembre.

Agitazioni ferroviarie e settori coinvolti

Oltre al trasporto locale, il settore ferroviario subirà un’agitazione nazionale promossa da CUB Trasporti e SGB Ferrovie. Questo stop interesserà il traffico passeggeri e merci su rotaia dalle ore 21 del 20 novembre fino alle ore 20 del giorno successivo. I pendolari sono invitati a verificare gli aggiornamenti specifici sulle piattaforme ufficiali delle compagnie di trasporto, poiché l’effettiva regolarità dipende dal tasso di adesione del personale viaggiante.

Anche il comparto scolastico è in prima linea. Oltre allo sciopero generale, i Cobas Scuola contestano specifiche riforme didattiche e richiedono aumenti contrattuali significativi per docenti e personale Ata. La giornata del 20 novembre si configura quindi come un momento di forte tensione sociale, dove le richieste economiche si mescolano a battaglie ideologiche sulla spesa pubblica e sulla direzione politica del governo.