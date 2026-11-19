Un drone russo è precipitato nei pressi dell’ambasciata olandese a Kiev. L’impatto ha causato danni a diverse auto parcheggiate, a un posto di guardia e ha mandato in frantumi i vetri dell’edificio diplomatico.

La zona colpita e il contesto urbano

La sede diplomatica si trova nel quartiere Podilskyi, a nord del centro città. È un’area caratterizzata dalla presenza di ristoranti, caffè e uffici, frequentata quindi da una certa quantità di persone durante la giornata.

Al momento non risultano indicazioni precise sul numero di feriti.

Obiettivo del drone ancora incerto

Non è chiaro se il velivolo stesse puntando proprio l’area dell’ambasciata oppure se sia stato abbattuto prima di raggiungere il bersaglio previsto. La ricostruzione dell’episodio resta quindi aperta, e il Kiyv Indipendent ha riportato i fatti senza ancora chiarirne la dinamica completa.