Il presidente russo Vladimir Putin ha utilizzato il palcoscenico della summit APEC a Shenzhen per promuovere investimenti nella regione artica. L'obiettivo è trasformare la Rotta del Mare del Nord in un corridoio commerciale vitale, superando le limitazioni stagionali attuali. Tuttavia, esperti e analisti sollevano dubbi sulla fattibilità tecnica e sulle implicazioni geopolitiche di questa ambiziosa strategia.

La corsa al controllo delle nuove rotte commerciali globali passa inevitabilmente attraverso i ghiacci dell’Artico. Durante il suo intervento alla Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) tenutosi a Shenzhen, in Cina, il presidente russo Vladimir Putin ha presentato una visione audace: rendere la Rotta del Mare del Nord (NSR) un’arteria navigabile tutto l’anno, anziché confinarla ai mesi estivi come avviene attualmente.

Con toni ottimistici, Putin ha assicurato che “la comunità imprenditoriale e gli investitori delle economie APEC apprezzeranno pienamente le opportunità emergenti nel mercato russo”. Per attrarre questi capitali, Mosca propone un pacchetto di incentivi significativi, che include sgravi fiscali su profitti, proprietà e terreni, oltre a contributi salariali ridotti e contratti di locazione agevolati.

Questa mossa segue le dichiarazioni fatte al Forum Economico Orientale di Vladivostok a settembre, dove erano stati delineati piani simili per espandere le infrastrutture energetiche e tecnologiche lungo la costa settentrionale russa.

Ostacoli naturali e dipendenza strategica

Nonostante le promesse politiche, la realtà fisica dell’Artico rimane un avversario formidabile. La NSR si estende per circa 5.600 chilometri lungo la costa russa, dall’arcipelago di Novaya Zemlya allo Stretto di Bering.

Attualmente, la navigazione è possibile solo per poche settimane durante l’estate, quando lo scioglimento dei ghiacci crea finestre temporanee di transito.

Andrey Todorov, ricercatore presso l’Istituto Olandese per il Diritto del Mare (NILOS), ha sottolineato come “clima rigido, scarsa visibilità, brevi finestre di opportunità di navigazione e ghiaccio alla deriva rimarranno seri ostacoli per un traffico commerciale su larga scala”. Secondo l’esperto, qualsiasi utilizzo significativo della rotta richiederà non solo navi rompighiaccio specializzate, ma anche equipaggi altamente qualificati, rendendo il trasporto poco efficiente rispetto alle rotte tradizionali meridionali.

Un ulteriore nodo cruciale riguarda la sovranità. Ksenia Vakhrusheva, consulente per i progetti artici presso il Bellona Environmental Transparency Center, ha osservato che “tutti capiscono che la rotta è sotto il pieno controllo della Russia”. Questa percezione scoraggia potenziali partner, inclusa la Cina, che pur avendo lanciato la propria “Via della Seta di Ghiaccio” ad agosto, potrebbe resistere a una dipendenza esclusiva da un singolo stato per il proprio approvvigionamento energetico e commerciale.

Contesto geopolitico e impatto ambientale

L’interesse per la NSR è alimentato anche dalle crisi attuali. Il blocco parziale di passaggi critici come lo Stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso e lo Stretto di Hormuz ha spinto le compagnie di spedizione a cercare alternative sicure. Le sanzioni europee sul settore energetico russo hanno reso ancora più urgente per Mosca trovare vie d’accesso dirette ai mercati asiatici, bypassando il Mar Nero, teatro di tensioni militari.

Tuttavia, l’apertura massiccia della rotta comporta rischi ecologici evidenti. Un aumento del traffico navale porterebbe con sé emissioni di carbonio nero, inquinamento acustico e minacce alla biodiversità fragile della regione. Una revisione pubblicata nel 2024 dalla rivista Ocean & Coastal Management ha confermato l’impatto negativo dello shipping artico sugli ecosistemi acquatici e terrestri.

Infine, la dimensione militare non può essere ignorata. Mentre Pavel Devyatkin de The Arctic Institute vede potenziale negli accordi con Giappone e Corea del Sud, altri temono una militarizzazione crescente. Le recenti mosse degli Stati Uniti, inclusi accordi per una maggiore presenza militare in Groenlandia firmati a settembre, indicano come l’Artico stia diventando un nuovo fronte di competizione tra grandi potenze, dove la cooperazione economica rischia di essere soffocata dalle rivalità strategiche.