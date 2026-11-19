Pensionato di 74 anni attirato in una trappola sessuale e ucciso brutalmente: il 27enne accusato di omicidio avrebbe agito per pura sete di sangue.

Un annuncio per un incontro sessuale pubblicato online, una proposta da 100 euro e un appuntamento che si è trasformato in un brutale omicidio. A Magdeburgo, in Germania, un pensionato di 74 anni sarebbe stato attirato in una trappola da un 27enne, che lo avrebbe aggredito con diversi oggetti fino a ucciderlo.

Magdeburgo, pensionato di 74 anni attirato in una trappola sessuale e ucciso

Un incontro intimo organizzato attraverso un annuncio online si sarebbe trasformato in un agguato mortale. La vicenda è avvenuta a Magdeburgo, nella regione tedesca della Sassonia-Anhalt, dove un uomo di 74 anni ha perso la vita dopo aver raggiunto l’appartamento di un 27enne conosciuto su Internet.

Secondo la ricostruzione della Procura, il giovane avrebbe pubblicato il 16 maggio 2026 un’inserzione su una piattaforma di annunci, dichiarando di essere alla ricerca di un uomo più anziano con cui avere un rapporto sessuale.

A rispondere sarebbe stato il pensionato, che durante una breve conversazione avrebbe proposto 100 euro per l’incontro. L’anziano si è quindi recato nell’abitazione del ragazzo, senza sapere che, secondo l’accusa, dietro quell’invito si nascondeva un progetto omicida già pianificato.

L’aggressione con un boccale di birra, una padella e un coltello: il movente secondo l’accusa

Stando alle contestazioni formulate dai magistrati, una volta arrivata la vittima, il 27enne l’avrebbe colpita alle spalle con un boccale di birra, provocandone la caduta a terra. Poiché l’uomo sarebbe rimasto ancora in vita, l’aggressore avrebbe proseguito l’attacco utilizzando una padella del diametro di circa 25 centimetri, con la quale lo avrebbe ripetutamente colpito alla testa. Nonostante le violenze, il pensionato respirava ancora: a quel punto, secondo la ricostruzione riportata da Bild, il giovane avrebbe impugnato un coltello e lo avrebbe ferito mortalmente al petto e al collo.

Gli inquirenti ritengono che non si sia trattato di un gesto improvviso, ma dell’esecuzione di fantasie violente e omicide coltivate da tempo. La Procura avrebbe contestato i reati di omicidio con le aggravanti della crudeltà riconducibile alla Mordlust (desiderio di uccidere) e dell’agguato. Il processo è iniziato il 3 novembre 2026 davanti al Tribunale regionale di Magdeburgo: durante la lettura dell’imputazione, la pubblica accusa ha descritto il movente come una vera e propria «sete di sangue», sostenendo che l’imputato volesse assistere da vicino alla lenta agonia di un’altra persona. Il 27enne, che si trova in custodia cautelare, pare abbia respinto le accuse.