Nei primi nove mesi del 2026, Mfe-Mediaset ha registrato ricavi consolidati di 4,1 miliardi rispetto ai 4,5 miliardi del 2025 pro forma, ovvero includendo le attività di Prosieben che lo scorso anno non facevano ancora parte di Mfe in tutto il periodo considerato.

Nei primi nove mesi del 2026, Mfe-Mediaset ha registrato ricavi consolidati di 4,1 miliardi rispetto ai 4,5 miliardi del 2025 pro forma, ovvero includendo le attività di Prosieben che lo scorso anno non facevano ancora parte di Mfe in tutto il periodo considerato. I dettagli.

Mfe-Mediaset, brutte notizie per Pier Silvio Berlusconi: ricavi in calo nei primi nove mesi del 2026

Un segno meno per i primi nove mesi del 2026 per quanto riguarda Mfe-Mediaset, il gruppo televisivo europeo guidato da Pier Silvio Berlusconi. Un dato che però non preoccupa i piani alti di Cologno Monzese, dato che la redditività del gruppo è invece cresciuta rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ma vediamo il tutto nel dettaglio.

Tra i mesi di gennaio e settembre del 2026, Mfe-Mediaset ha registrato ricavi consolidati di 4,1 miliardi rispetto ai 4,5 miliardi del 2025 pro forma, ovvero includendo le attività di Prosieben che, ricordiamo, lo scorso anno non facevano ancora parte del gruppo in tutto il periodo considerato. Ecco cosa si legge nella nota di Mfe-Mediaset: “La flessione riflette principalmente la cessione di attività non strategiche e solo in parte la debolezza dei mercati pubblicitari europei, in particolare quello tedesco.”

Mfe-Mediaset, come è andata la raccolta pubblicitaria tra Italia, Germania e Spagna?

Per quanto invece riguarda il fronte commerciale, il rallentamento del ciclo economico e le tensioni attuali legate allo scenario geopolitico inevitabilmente condizionano gli investimenti delle aziende. Nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e di settembre di questo 2026, la raccolta pubblicitaria complessiva di Mfe-Mediaset ha segnato una diminuzione del 5,7%. Più nel dettaglio, in Italia i proventi pubblicitari si sono ridotti del 3,3%, in Spagna c’è stata una diminuzione pari al 3,3%, mentre in Germania c’è stata una flessione pari al 10,3%, stando a quanto viene riportato online. Sul fronte degli ascolti, va sottolineato come Mediaset nella fascia di prima serata raggiunge uno share del 39,6 %, ovvero il livello più elevato mai toccato dal network.