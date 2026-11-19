Si è spento all’età di 82 anni Pietro Vigorelli, uno dei più grandi protagonisti del giornalismo italiano, nonché volto noto della televisione.

Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Piero Vigorelli: aveva 82 anni

Il mondo del giornalismo italiano e delle televisione perde uno dei suoi più grandi protagonisti: è morto infatti all’età di 82 anni Piero Vigorelli.

Registrato all’anagrafe come Pier Lombardo Vigorelli, è nato a Zugo, in Svizzera, il 15 giugno del 1944, figlio del critico letterario Giancarlo Vigorelli e di Vittoria De Fazi o, segretaria di edizione e aiuto regista in centinaia di pellicole cinematografiche. Lascia la moglie, la figlia Ilaria, anche lei giornalista, e due nipotine.

Addio a Piero Vigorelli: la carriera del giornalista

Grave lutto nel mondo del giornalismo italiano, col la morte a 82 anni di Piero Vigorelli. Iscritto all’albo dal 1970, inizia la sua carriera a Tempo Illustrato, con inchieste su mafia e terrorismo e una famosissima intervista ad Anwar al-Sadat che ebbe risonanza internazionale a causa dell’apertura del leader egiziano alla prospettiva dei due Stati, ovvero Israele e Palestina.

Per quindici anni lavorò poi a Il Messaggero, come cronista, redattore parlamentare e inviato, fino all’incarico di corrispondente da Parigi tra il 1984 e il 1989. Poi, sempre nel 1989, l’approdo in Rai. Tra il 1994 e il 1996 con Letizia Moratti come presidente Rai, Vigorelli diresse la Testata giornalistica regionale, poi nell’aprile 1997 entrò a Mediaset, dove condusse programmi di approfondimento come “Lex – Storie di quotidiana ingiustizia”, “Parlamento In” e “Super partes”, diventando vicedirettore di “Videonews” e dirigendo anche “Verissimo” nella stagione 1998-1999. Creò “Miracoli” su Rete 4 e nel dicembre 2005 fu nominato vicedirettore del Tg5 con delega a “Verissimo“. Presiedette dal 2010 al 2013 Telecom Italia Media Broadcasting. Era molto legato a Ponza dopo decise di risiedere e dove nel maggio 2012 venne eletto sindaco alla guida di una lista civica e rimase in carica fino al 2017. Fu anche vicesegretario nazionale della Fnsi, consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dal 2023 nella Figec. Scrisse anche diversi libri.