Un turista britannico avrebbe sottratto la scultura da un santuario di Vilnius per poi distruggerla in strada. Le telecamere hanno ripreso tutto.

Un crocifisso dorato sottratto da un santuario, una bravata finita in frantumi e una fuga ripresa dalle telecamere di sorveglianza. È quanto accaduto a Vilnius, in Lituania, dove un turista britannico è sospettato di aver danneggiato una scultura raffigurante Gesù Cristo. Il video dell’accaduto ha fatto rapidamente il giro dei social, mentre le autorità sono riuscite a identificare il presunto responsabile.

Turista ruba e distrugge un crocifisso in strada, poi fugge: il video

L’episodio risale alla notte tra l’11 e il 12 novembre e si è verificato nel cortile della Santuario della Divina Misericordia, in via Dominikonų, nel centro storico di Vilnius. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il turista avrebbe staccato la figura di Gesù da una croce di legno fissata al muro della struttura religiosa, per poi portarla all’esterno.

Nei filmati compare anche un’altra persona, seduta su una panchina, che sembra fotografare il compagno mentre posa con la scultura.

Durante la scena, il britannico avrebbe sollevato il manufatto ridendo, ma nel momento in cui lo ha riappoggiato a terra la figura si è spezzata all’altezza delle braccia, finendo in numerosi frammenti.

Secondo quanto riportato dalla televisione TV3, l’uomo avrebbe esclamato «O, Dieve!», ovvero «Oh, Dio!», prima di allontanarsi insieme all’altra persona. Non è ancora stato chiarito il motivo del gesto.

Il turista rischia fino a tre anni di carcere: la chiesa ordinerà una nuova statua

Come riportato da TV3, il sospettato è un cittadino britannico nato nel 1989, arrivato in Lituania per motivi turistici. Dopo essere stato inizialmente ricercato, è stato individuato e interrogato il 14 novembre. La polizia ha confermato che l’uomo sta collaborando con gli investigatori e non avrebbe tentato di sottrarsi alle autorità. Come misura cautelare gli è stato ritirato il passaporto, circostanza che al momento gli impedisce di lasciare il Paese.

Il procedimento è coordinato dalla Procura distrettuale di Vilnius e riguarda il danneggiamento di un luogo di pubblica venerazione: secondo la normativa lituana, per il reato contestato si può arrivare a una pena di tre anni di reclusione. Il procuratore Edvinas Navickas ha inoltre riferito che il turista potrebbe essere stato sotto l’effetto dell’alcol al momento dei fatti, un elemento che dovrà essere verificato.

Le conseguenze dell’accaduto riguardano anche la comunità religiosa. La scultura, ormai irrimediabilmente danneggiata, non potrà essere restaurata e la chiesa ha deciso di commissionarne una nuova in Polonia. Il costo dei danni ammonterebbe a circa 2.000 euro e l’obiettivo dei responsabili del santuario è riportare l’immagine di Gesù nella sua collocazione originaria entro Natale.