Durante la trasmissione “L’Italia di Domani”, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha ribadito il suo sostegno a una tassa sui super ricchi. La proposta, ancora in fase di discussione, si ispirerebbe alla recente exit tax introdotta dalla destra, ma con una soglia più alta: 800mila euro di patrimonio.

Le ragioni di Schlein: Costituzione e giustizia fiscale

Schlein ha dichiarato che la Costituzione italiana fornisce una base solida per una revisione complessiva del sistema tributario, ritenuto sempre più iniquo dalla destra. “Le tasse si pagano dove fai i profitti”, ha affermato, sottolineando che la misura non dovrebbe gravare sul ceto medio ma sui multimilionari. Ha ricordato inoltre che la premier Giorgia Meloni ha già aumentato le imposte sul medioelevato, indicando un chiaro contrasto di approcci.

Le proposte degli altri attori del centrosinistra

Nel contesto più ampio dei tavoli programmatici, altri leader hanno confermato la necessità di una patrimoniale. Angelo Bonelli (Movimento Cinque Stelle) ha avanzato l’idea di un “contributo di solidarietà” per patrimoni superiori a 5,4 milioni di euro, legandolo al finanziamento del reddito di cittadinanza. Nicola Fratoianni (Verdi) ha sostenuto che la tassa sulle “grandissime ricchezze” è indispensabile per non prelevare dal ceto medio.

Il ruolo di Giuseppe Conte

Durante un evento organizzato per i 40 anni dei Verdi, Giuseppe Conte ha risposto alla posizione di Bonelli e Fratoianni aprendo al dialogo: “Quando dico no alla patrimoniale, non intendo rifiutare una tassazione sui super ricchi, ma propongo di colpire la speculazione finanziaria”. Il suo intervento ha cercato di mediare tra le richieste più radicali e una soluzione più accettabile per l’alleanza.

Reazioni della destra e prospettive per il centro-sinistra

La destra ha subito contestato la proposta, definendola “populista”. Maurizio Lupi, leader di Noi con l’Italia, ha definito la patrimoniale una ricetta sbagliata, sostenendo che la sinistra è a corto di idee. Nonostante le critiche, il centro-sinistra ha annunciato una sinergia di programma basata su 21 punti di politica economica già condivisi, evidenziando una coesione crescente tra i partiti.

Schlein ha chiuso il suo intervento rivolgendosi direttamente a Meloni, ribadendo: “Noi non alzeremo le tasse al ceto medio, lo ha fatto lei. Noi parliamo di multimilionari”. Ha inoltre sottolineato che il loro obiettivo è garantire che non esistano lavoratrici e lavoratori di serie B, ma una politica fiscale che protegga tutti i cittadini.