Il cambio gomme stagionale ora si decide in chat: intervista a Sergio Vitale di Euroimport Pneumatici

La scrivevano soprattutto la sera, su WhatsApp, automobilisti che chiedevano a chi rispondeva di scegliere la gomma al posto loro. Il tempo era poco, perché da quella data, sulle strade dove lo prevedono le ordinanze, vale l’obbligo di gomme invernali montate o catene a bordo.

Da quando le gomme si comprano online, il consiglio che una volta si chiedeva al gommista, con l’auto già in officina, arriva prima dell’acquisto e lo si chiede a chi vende. Il gommista resta, ma arriva dopo, a scelta fatta. È un passaggio comune a chi vende pneumatici in rete, e in quel servizio clienti si vede bene. Che cosa sia successo al cambio gomme stagionale da quando tanti automobilisti lo preparano da casa lo abbiamo chiesto a chi quel servizio clienti l’ha costruito. Sergio Vitale, che più di quindici anni fa ha fondato Euroimport Pneumatici vendendo le prime gomme su eBay e ne è tuttora amministratore delegato, ce l’ha raccontato così.

Partiamo da quelle settimane: che cosa vi hanno chiesto i clienti?

Le richieste cominciano a salire verso metà ottobre, ma il grosso arriva negli ultimi dieci giorni prima della scadenza. In quel periodo i clienti si dividono in due gruppi. Ci sono quelli che hanno già scelto e vogliono solo sapere se la consegna arriva in tempo, e a loro serve una risposta precisa sui giorni. Poi ci sono quelli che ci scrivono «ditemi voi», più numerosi di quanto si immagini: persone che per anni hanno lasciato decidere il gommista e che adesso, comprando da sé, si trovano per la prima volta a dover scegliere. A loro dedichiamo quasi tutto il tempo.

Torniamo a quando si andava dal gommista senza aver scelto niente: che cosa è cambiato?

Allora la gomma la sceglieva lui, spesso con la macchina già sul ponte, tra quelle che aveva in magazzino, e il cliente diceva di sì. Oggi chi decide di comprare gomme online sceglie prima e da solo, con molte più alternative davanti. È una libertà che piace. Porta con sé anche un dubbio, quello di aver preso la gomma sbagliata, che prima si scioglieva in officina e adesso arriva a noi, al telefono o in chat. Il montaggio resta un lavoro da gommista, e per questo abbiamo costruito una rete di officine convenzionate.

Perché un negozio online risponde anche al telefono e su WhatsApp?

Perché la domanda c’è comunque, e se non la raccogliamo noi il cliente la fa altrove oppure rinvia l’acquisto. Ogni canale ha il suo pubblico. Al telefono chiama chi ha fretta e vuole sapere in due minuti se una gomma va bene per la sua auto; su WhatsApp scrive chi ci pensa la sera, con calma; per email arriva chi vuole un preventivo scritto da confrontare con altri. A rispondere sono persone che le gomme le conoscono, e la regola è sempre la stessa: prima di parlare di modelli chiediamo come viene usata l’auto.

Davanti a centinaia di marchi, da dove partite con chi non sa cosa scegliere?

Dalla misura, che restringe subito il campo, e poi da due domande: quanto guida in un anno, e dove. Ottomila chilometri in città e trentamila in autostrada non chiedono la stessa gomma, anche quando la misura coincide. A quel punto proponiamo due o tre alternative a prezzi diversi e spieghiamo che cosa si guadagna salendo e a che cosa si rinuncia scendendo. Il marchio lo guardiamo dopo. Capita che chi arriva convinto di volere il nome più famoso scopra che per il suo uso basta una gomma meno conosciuta, e capita anche il contrario.

Consumi, prezzo o durata: su che cosa si decide oggi?

Il prezzo resta la prima cosa che si guarda, ed è normale. Rispetto a qualche anno fa, però, ci chiedono molto più spesso quanto consuma una gomma e quanto dura, due domande che conviene tenere insieme. Noi proviamo a ragionare sul costo al chilometro: una gomma che costa qualcosa in più ma regge una stagione in più, o fa consumare meno carburante, alla fine può pesare meno di una più economica. Per chi guida poco il ragionamento si rovescia. La differenza di durata si sente meno, e spesso una gomma di prezzo medio è la scelta più sensata.

Per dare una misura a quel ragionamento basta un dato diffuso dall’Istat a settembre: nel 2023 le auto per il trasporto di passeggeri hanno percorso in media 10.949 chilometri, poco più di novecento al mese. Dentro quella media convivono l’auto che esce solo il sabato e quella che passa le giornate in strada per lavoro: due casi che, davanti alla stessa misura, al servizio clienti di Euroimport riceverebbero consigli diversi.