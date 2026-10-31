Il Gran Premio della Malesia di MotoGP, svoltosi a Sepang, ha offerto una scena spettacolare: i fratelli Marquez hanno preso il controllo della qualificazione, mentre il titoloista Jorge Martin è stato costretto a fermarsi per un infortunio al polso. L’evento, che segna il diciannovesimo e penultimo round della stagione 2026, ha visto emergere una rivalità familiare in una delle gare più importanti del calendario.

Alex Marquez al comando: pole position a 1’56″493

Il giovane Alex Marquez, pilota del team Ducati-Gresini, ha chiuso la sessione di qualificazione con il miglior tempo, 1’56″493, battendo il fratello maggiore per soli 0,07 secondi. Un risultato che conferma la sua affinità con il circuito di Sepang, dove la gara si svolge in condizioni tipicamente umide e calde.

Dietro di lui, a distanza di pochi decimi, si è piazzato il campione del mondo Marc Marquez, il cui passo è stato comunque sufficiente per garantirgli il primo posto nella griglia di partenza della sprint.

Marc Marquez: seconda in qualificazione ma in vantaggio in classifica

Il veterano Marc Marquez ha ottenuto il secondo tempo più veloce, 1’56″563, mantenendo così la prima fila per la gara sprint di oggi e per la gara principale di domani.

Con questa prestazione, il pilota spagnolo ha aumentato il suo vantaggio di 10 punti sul rivale diretto Jorge Martin, a 50 punti dal leader della classifica. La sua capacità di gestire la pressione e di sfruttare al massimo la Ducati si è dimostrata cruciale, soprattutto in vista dei tre weekend rimanenti del campionato.

Jorge Martin assente per infortunio: conseguenze sulla lotta al titolo

Il campione Jorge Martin è arrivato a Sepang con una frattura al polso, risultato di un incidente avvenuto a Phillip Island. Nonostante abbia partecipato alla prima sessione di prove libere, il medico ha limitato il suo tempo di pista nei turni successivi, e infine lo ha ritenuto non idoneo per le qualifiche. Il team Aprilia Racing ha annunciato che il pilota tornerà in Spagna per ulteriori accertamenti, con l’obiettivo di tornare in pista al GP del Qatar della prossima settimana.

Altri protagonisti della qualificazione: Bezzecchi, Acosta e la sfida KTM

Dietro i Marquez, il Marco Bezzecchi ha chiuso al terzo posto con lo stesso tempo del Pedro Acosta, confermando la competitività dell’ Aprilia e della KTM sul tracciato. Il giapponese Ai Ogura si è piazzato nella quinta posizione, dimostrando la solidità del suo pacchetto su Sepang. Al club dei primi dieci sono presenti anche Enea Bastianini e Brad Binder, entrambi in KTM, oltre al francese Johann Zarco che ha sorpreso con un ottimo risultato nella sua Honda.

Con la qualificazione terminata, l’attenzione si sposta ora sulla sprint di oggi e sulla gara principale di domani, dove i fratelli Marquez cercheranno di consolidare il loro dominio, mentre Martin dovrà lottare per recuperare punti persi a causa dell’infortunio. Restano solo tre weekend di gara prima della conclusione della stagione, e ogni frazione di secondo avrà un impatto decisivo sulla lotta al titolo.