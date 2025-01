La Scuderia Ferrari è impegnata da ieri, 28 gennaio, sino a domani sul circuito di Barcellona per lo svolgimento dei 1000 km concessi dalla Fia con le macchine degli anni precedenti, in questo caso la squadra italiana ha scelto la SF-23 ed in pista ieri ed oggi vi sono i titolari Leclerc ed Hamilton. Il britannico è stato vittima di un incidente.

Test Ferrari a Barcellona, Hamilton ha avuto un incidente – cosa è successo

Il pilota inglese sta proseguendo il proprio ambientamento con la nuova realtà della Ferrari, queste giornate di test permettono di ampliare la conoscenza di squadra e monoposto dopo il debutto di Fiorano. La pista del Montmelò è un perfetto banco di prova.

Hamilton è sceso in pista questa mattina, tutto si è svolto regolarmente salvo un’uscita di pista nel tratto finale che ha portato la macchina a sbattere contro le barriere. Per il pilota nessuna conseguenza. Al contrario la macchina ha riportato danni aerodinamici ed alle sospensioni.

In pista al pomeriggio Charles Leclerc per terminare la giornata di lavoro. Domani scenderanno in pista Antonio Giovinazzi e la giovane promessa Dino Beganovic per prendere confidenza con la monoposto di Formula 1.

Come proseguirà il lavoro del team italiano?

La Ferrari resterà a Barcellona, infatti la prossima settimana sono in programma le giornate di test Pirelli – lunedì 3 e martedì 4 febbraio – che saranno disputate assieme a McLaren.

Una nuova opportunità per Hamilton per migliorare il feeling con la monoposto e la squadra in vista dell’inizio di stagione in programma a Melbourne il prossimo 16 marzo.