F1, magica doppietta Ferrari in Australia: primo Sainz, secondo Leclerc

Un risveglio a tinte rosse per l’Italia dei motori: in Australia la Ferrari quasi a sorpresa piazza una doppietta sul podio: gara perfetta di Sainz, seguito da Leclerc. Ritiro dopo pochi giri per Hamilton e Verstappen.

Chi ha seguito il gran premio di F1 d’Australia starà già festeggiando da ore, per chi invece si è appena svegliato, la festa incomincia adesso: con grande sorpresa, infatti, la Ferrari domina la pista di Melbourne, piazzando una magica doppietta sul podio con Carlos Sainz (rientrato dopo due settimane dall’operazione per appendicite) e Charles Leclerc. Terzo dietro ai ferraristi Lando Norris con la sua Mclaren.

Clamorosi i ritiri di Lewis Hamilton e Max Verstappen: l’inglese alla guida della Mercedes ha dovuto dare forfait per un guasto tecnico che ha portato a un incidente senza conseguenze per George Russell che si cappotta e distrugge la monoposto.

Guai in paradiso anche per Max Verstappen: l’olandese di casa Red Bull si vede costretto a ritirarsi dopo cinque giri per un problema ai freni.

L’incredulità in casa Ferrari

Una doppietta storica e che a Maranello non si vedeva da ben 20 anni, quando nel 2004 si piazzarono sul podio del GP D’Australia Barrichello e Schumacher.

Una doppietta tanto voluta, ma inaspettata , come dimostra la reazione a caldo di Sainz poco prima di giungere al traguardo: “Incredibile. Grazie Ferrari, grazie ragazzi, grazie Riki (Adami il suo ingegnere, ndr), forza, andiamo in parata con Charles”.

Una vittoria importante che porta entusiamo in casa Ferrari, con un Leclerc che ora dista solo 4 punti da Verstappen nella classifica Mondiale Piloti.