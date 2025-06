Attività fisica in estate: strategie per non soffrire il caldo

Attività fisica in estate: strategie per non soffrire il caldo

Svolgere attività fisica in estate non è difficile grazie a questi pochi accorgimenti.

Svolgere attività fisica in estate non è semplice a causa delle alte temperature. Tuttavia, mantenersi fisicamente attivi è necessario non solo per una questione estetica, ma soprattutto di benessere psicofisico. Sebbene il caldo e l’umidità possano influenzare la resistenza e la capacità di recupero, trovare la motivazione per portare avanti i buoni propositi è molto più semplice di quanto si pensi.

Con l’arrivo della bella stagione, è naturale voler trascorrere più tempo all’aria aperta, non solo per stare in compagnia dei propri amici, ma anche per allenarsi . Sebbene le alte temperature non aiutino il buon proposito di mantenersi fisicamente attivi, è importante ricordare quanto il movimento faccia bene alla salute e, di conseguenza, individuare delle strategie che ci consentano di allenarci nonostante il caldo.

Partendo dal presupposto che concedersi delle pause brevi, durante l’estate, di certo non comprometta i progressi che si sono raggiunti durante l’anno, ricorda che non devi per forza svolgere attività fisiche intense. In estate, puoi dedicarti ad attività fisiche più leggere come, ad esempio, una passeggiata, a piedi o in bicicletta, lo yoga o il nuoto, che sia al mare o in piscina.

Attività fisica in estate: strategie efficaci

Anche se sei uno sportivo, il caldo è pur sempre una sfida. Riduci il numero e l’intensità dell’esercizio fisico. Se ti alleni all’aperto, ricorda di farlo al mattino presto o la sera, se ti alleni in casa, puoi farlo all’ora a te più comoda, magari accendendo il condizionatore. Se sei all’aperto, proteggi la pelle con una protezione solare.

Assicurati di bere acqua sia prima, sia durante, sia dopo l’allenamento e, se hai intenzione di svolgere un’attività fisica intensa, comincia con calma, vedi come reagisce il tuo organismo e, eventualmente, oltre all’acqua, valuta di bere una bevanda sportiva che ti aiuterà a reintegrare i liquidi e i minerali persi con gli elettroliti che contiene.

Infine, scegli un abbigliamento adeguato. Sia che tu scelga di allenarti all’aperto, sia che tu scelga di allenarti al chiuso, scegli un abbigliamento che sia comodo, leggero, traspirante e di colore chiaro per riflettere i raggi del sole quando sei all’aperto.

