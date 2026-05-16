Grazia parziale per Faraj e esclusione di Lam Magok dalla Consulta: cosa cambia per la giustizia

due decisioni recenti — la grazia parziale concessa da Sergio Mattarella allo scafista Faraj e la mancata ammissione di Lam Magok dalla Corte costituzionale nel caso Almasri — riaprono il dibattito su responsabilità penali, tutela delle vittime e interesse dello Stato

La scena pubblica italiana è stata recentemente attraversata da due sviluppi giudiziari e istituzionali che sollevano interrogativi profondi sul rapporto tra diritto, responsabilità dello Stato e protezione delle vittime. Da un lato, la concessione di una grazia parziale da parte del Presidente della Repubblica per il caso dello scafista Faraj ridisegna le prospettive di reinserimento del condannato, mentre dall’altro la decisione della Corte costituzionale di non ammettere il richiedente Lam Magok Biel Ruei a un giudizio incidentale lega la vicenda Almasri a questioni sul piano delle cooperazioni internazionali.

Entrambe le storie implicano norme complesse, attori istituzionali e vittime che chiedono giustizia: è necessario dunque analizzare i fatti senza perdere di vista il principio secondo cui la tutela dei diritti deve conciliarsi con le prerogative costituzionali. In questo testo si ricostruiscono i passaggi essenziali delle due vicende e si offrono chiavi di lettura per comprendere le ripercussioni sul piano giudiziario e politico.

La grazia parziale concessa a Faraj

Il 15 Mag 2026 il Colle ha autorizzato una grazia parziale nei confronti di uno scafista noto come Faraj, condannato nel 2015 a 30 anni per omicidio plurimo in relazione alla morte di 49 persone a bordo di un barcone partito dalla Libia, che rimasero asfissiate nella stiva per le esalazioni dei motori.

La decisione del Presidente è stata motivata come uno strumento volto a favorire il percorso di reinserimento del detenuto, pur senza attenuare la gravità dei fatti contestati. Sul piano giuridico la grazia presidenziale non cancella la condanna ma può incidere sulla misura della pena e sulle condizioni di detenzione.

Impatto e reazioni

Le reazioni politiche e sociali non si sono fatte attendere: mentre alcuni sottolineano la funzione rieducativa della misura e la possibilità di promuovere il recupero sociale, altri esprimono critiche per l’apparente mitigazione della responsabilità rispetto a un episodio di grande impatto umano. In termini pratici, la concessione di una grazia parziale è spesso letta come bilanciamento tra imperativi carcerari, valutazioni sul comportamento del condannato e considerazioni di interesse pubblico. Resta centrale il rispetto della memoria delle vittime e la necessità che gli strumenti clemenziali siano trasparenti e motivati.

Il caso Almasri e l’esclusione di Lam Magok dalla Consulta

Il caso del generale libico Osama Almasri ha assunto una dimensione internazionale: Almasri era ricercato per accuse di tortura e crimini contro l’umanità in relazione alla gestione del carcere di Mitiga a Tripoli. Secondo le ricostruzioni, la mancata collaborazione del ministero competente ha impedito che procedimenti della Corte penale internazionale potessero svilupparsi pienamente, e la successiva scarcerazione e rimpatrio con volo di Stato hanno alimentato polemiche politiche. La Corte d’Appello di Roma aveva sollevato una questione sull’incostituzionalità della legge di attuazione dello Statuto di Roma nella parte che condiziona la collaborazione dei magistrati alla volontà del ministro.

L’esclusione dalla partecipazione e le motivazioni della Consulta

Il 14 Mag 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di intervento di Lam Magok Biel Ruei, richiedente asilo sud-sudanese e persona offesa nei confronti di Almasri, nel giudizio incidentale promosso dalla Corte d’Appello. Relatore dell’ordinanza è stato Giovanni Pitruzzella. Secondo i giudici, la partecipazione al giudizio incidentale richiede un interesse qualificato e un nesso di immediata inerenza tra la decisione e la posizione giuridica del terzo; la Corte ha ritenuto che tale requisito non fosse soddisfatto nel caso specifico, lasciando al vittima altri strumenti per ottenere tutela risarcitoria nei luoghi competenti.

Conseguenze per la giustizia e la politica

La ricaduta politica è significativa: la mancata celebrazione del processo davanti alla CPI e lo scudo parlamentare che ha bloccato procedimenti contro esponenti di governo hanno alimentato l’accusa, espressa dagli avvocati di Lam Magok, che la decisione finale rifletta una sorta di ragion di Stato. I legali Francesco Romeo e Antonello Ciervo hanno sottolineato che la dichiarazione di incostituzionalità della norma avrebbe potuto aprire la strada a verifiche sulla condotta ministeriale e sulle possibili responsabilità politiche. Dal punto di vista giuridico rimane aperto il confronto sul corretto equilibrio tra sovranità nazionale, obblighi internazionali e tutela delle vittime.

Il nodo delle cooperazioni internazionali

Al centro emerge il tema della capacità dello Stato di cooperare efficacemente con la Corte penale internazionale e di non lasciare impuniti reati di grave rilevanza internazionale. La questione riguarda non solo l’interpretazione normativa, ma anche la volontà politica di attivare percorsi che assicurino accesso effettivo alla giustizia per le vittime. In entrambi i casi — la grazia a Faraj e l’esclusione di Lam Magok — si misura la tensione tra prerogative istituzionali e aspettative di responsabilità penale, con effetti che continueranno a pesare sul dibattito pubblico e sulle pratiche giudiziarie.