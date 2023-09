Era il 29 dicembre 2013 e, quel giorno, ha stravolto in maniera radicale la vita di Michael Schumacher: infatti, Schumi quel giorno, mentre sciava, è andato ad impattare su una roccia poco visibile. La situazione è apparsa subito drammatica e l’elisoccorso lo ha prima portato all’ospedale di Moutiers e poi a quello di Grenoble, più strutturato per lesioni alla testa.

Da quel giorno, sulle condizioni del leggendario pilota di Formula 1 si sa davvero poco, in virtù anche dello stretto riserbo imposto da Corinna, moglie di Michael, e da tutti i familiari.

Sono poche le persone a cui è permesso fare visita all’ex pilota: l’ex team principal Ferrari Jean Todt, l’ex pilota Luca Badoer e l’addetta stampa Sabine Kehm.

Leggi anche: Jennifer Hermoso presenta una denuncia contro l’ex presidente Rubiales, per il bacio non consensuale

Le parole di Roger Benoit

L’esperto giornalista svizzero e presenza fissa nei paddock della Formula 1, Roger Benoit ha, di recente, fornito un aggiornamento sulle condizioni del suo caro amico.

Alla domanda “Sai come sta oggi il tuo amico Michael Schumacher?“, Roger Benoit ha risposto “No“, anche se si è lasciato sfuggire un commento: “La risposta a questa domanda è una sola e l’ha data suo figlio Mick nel 2021 in una delle sue rare interviste: ‘Darei qualsiasi cosa per parlare con papà‘. Questa frase dice tutto di come sta suo padre da oltre 3500 giorni. È un caso senza speranza“.

La carriera di Schumacher

Michael Schumacher è considerato come uno dei migliori piloti della storia della Formula 1. Sono 7 i titoli mondiali conquistati, insieme a Lewis Hamilton è il più vincente.

Dopo i primi due titoli conquistati con la Benetton nel 1994 e 1995, ne ha vinti cinque consecutivi con la Ferrari: nel 200, 2001, 2002, 2003, 2004.

Leggi anche: Lutto nel motociclismo, addio a Otojiro Tanimoto: il pilota giapponese aveva 23 anni