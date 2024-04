Jannik Sinner è veramente sulla cresta dell’onda, non solo nel mondo del tennis ma di tutto lo sport più in generale. Proprio di recente l’amatissimo tennista ha rilasciato un’intervista a Sportweek dove ha anche fatto una rivelazione inaspettata.

Jannik Sinner e gli altri sportivi

Jannik Sinner ha rivelato di avere dei rapporti con delle personalità decisamente note che fanno parte del panorama sportivo. Lui infatti ha spiegato che ritiene assolutamente importante andare a vedere come funziona la mente di uno sportivo, ne è molto curioso.

Sinner, amicizie con sportivi

Andando nel dettaglio, il grande tennista ha rivelato di sentire molti sportivi noti che, tra l’altro, non fanno parte del tennis ma di altri sport. Di chi si tratta? Del pilota di moto Valentino Rossi, dell’ex sciatore Alberto Tomba e del calciatore Giorgio Chiellini. E pare proprio che con quest’ultimo abbia un rapporto particolarmente bello.

Jannik Sinner e Giorgio Chiellini

Sembra che Giorgio Chiellini, oltre a far parte dei rapporti più stretti di Jannik, sia per lui un vero e proprio confidente. Probabilmente in tanti non se lo aspettavano considerando che Sinner e l’ex Juventus hanno una grande differenza di età. Ma d’altronde che cosa conta in amicizia?