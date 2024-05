Milano: sequestro cantiere via Lepontina, tra indagati funzionari del Comune

Milano, 6 mag. (Adnkronos) - Quattro dei nove indagati nell'inchiesta della procura di Milano che ha portato al sequestro dell'area del cantiere in via Lepontina, per lottizzazione ed edificazione abusiva, sono funzionari (o ex) di Palazzo Marino. In particolare si tratta del dirigente e d...

Milano, 6 mag. (Adnkronos) – Quattro dei nove indagati nell'inchiesta della procura di Milano che ha portato al sequestro dell'area del cantiere in via Lepontina, per lottizzazione ed edificazione abusiva, sono funzionari (o ex) di Palazzo Marino. In particolare si tratta del dirigente e due responsabili dello Sportello unico per l'edilizia e dell'allora presidente della Commissione comunale per il Paesaggio Marco Prusicki che avrebbe omesso di rilevare la difformità del progetto in base al Pgt.