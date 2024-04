Fitness Tracker: funzioni e prodotti migliori

I fitness tracker, ovvero, i dispositivi tecnologici grazie ai quali monitorare i risultati che si raggiungono attraverso l’allenamento, possono fare qualsiasi cosa, dal monitorare le ore di sonno al contare i passi o le calorie che si bruciano. Comodi da indossare, questi dispositivi sono veramente indispensabili. Vediamo insieme a cosa servono e dove acquistare, online, i modelli migliori.

Fitness Tracker

Monitorare lo stato di salute e i progressi che si ottengono con l’attività fisica è estremamente importante, ma anche molto difficile. Probabilmente, è pensando a questa difficoltà che, negli ultimi anni, sono state sempre più numerose quelle aziende che si sono dedicate alla progettazione e allo sviluppo dei cosiddetti fitness tracker, ovvero, quei dispositivi tecnologici grazie ai quali si possono misurare i passi che si percorrono, le calorie che si bruciano, la frequenza cardiaca, la qualità del sonno e molto altro ancora.

La maggior parte dei fitness tracker attuali si indossa al polso, al collo o al passante della cintura, ma per acquistare il dispositivo che meglio si adatta alle proprie esigenze è fondamentale analizzare alcuni fattori, al fine anche di essere sicuri di aver investito bene il proprio denaro.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché, al giorno d’oggi, è importante fare affidamento su un fitness tracker e quale dispositivo risponde meglio alle proprie esigenze, per essere sicuri di tenere sempre sotto controllo progressi e traguardi.

Fitness Tracker: come scegliere il dispositivo migliore

Esistono fitness tracker diversi perché diverse sono le discipline e i progressi da monitorare. Questa è la ragione principale per cui la maggior parte delle persone ha difficoltà a scegliere il dispositivo che meglio si adatta alle proprie esigenze. E’ a questo proposito, che abbiamo pensato di realizzare un articolo, nel quale illustrare la vasta gamma di fitness tracker presenti in commercio e le relative funzioni, così che ognuno possa scegliere bene.

Il primo fattore da analizzare nella scelta del fitness tracker migliore è la tipologia di allenamento al quale ci si dedica. Se, ad esempio, si pratica nuoto, allora, è preferibile un tracker di attività per sport acquatici, che sono progettati per arrivare ad una certa profondità. Allo stesso modo, il ciclista sceglierà un tracker dotato di GPS, che si attacca direttamente alla bicicletta, anche perché, come abbiamo detto prima, questi dispositivo sono funzionali perché possono essere portati sempre appresso.

Il cardiofrequenzimetro è un dispositivo all’avanguardia, che non misura semplicemente i passi o la distanza che si percorre. I modelli più attuali sono dotati anche di altre funzioni speciali, come un pulsossimetro o un termometro integrato, al fine di monitorare eventuali problemi di salute.

L’altro fattore estremamente importante da considerare è la compatibilità del tracker fitness con i dispositivi che si possiedono, tra tablet, computer e smartphone. Vale, infatti, la pena ricordare che se un fitness tracker non è compatibile con almeno uno dei dispositivo che si hanno in casa, allora, è inutile acquistarlo.

Fitness Tracker: i dispositivi migliori su Amazon

Ovviamente, i due fattori appena analizzati non sono gli unici da valutare prima dell’acquisto di un fitness tracker, ma sono quelli a cui si dovrebbe guardare per primo. Nel frattempo, nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto in una lista alcuni dei migliori fitness tracker, reperibili su Amazon, alla migliore offerta, da prendere assolutamente in considerazione.

Xiaomi Mi Smart Band 8 – Braccialetto di attività, display AMOLED, monitoraggio della frequenza cardiaca

Rispetto al modello precedente, questo braccialetto presenta nuove funzioni, molto più all’avanguardia. In particolare, gli sportivi lo utilizzano per monitorare le calorie bruciate, le variazioni nella frequenza cardiaca, la durata degli allenamenti, il livello di stress ed eventuali problemi di salute che si possono manifestare, allertando l’utente attraverso la vibrazione. L’autonomia del dispositivo è di 16 giorni di utilizzo tipico e 6 giorni con modalità AOD attivata.

NOVA Anello intelligente per monitoraggio della salute di donne e uomini, per monitorare fitness, sonno e frequenza cardiaca

Un anello intelligente ed elegante, con prestazioni all’avanguardia, adatto sia per l’uomo che per la donna, al fine di monitorare la frequenza cardiaca, la qualità del sonno, la temperatura corporea e molto altro ancora. Con GPS integrato, la App si preoccuperà di inviare all’utente una notifica per allertare di eventuali anomalie.

Polar H9 Sensore Di Frequenza Cardiaca, ANT+ / Bluetooth, Sensore di FC Impermeabile con Fascia Toracica Morbida per Palestra, Ciclismo, Corsa, Attività Sportive all’Aperto

Un cardiofrequenzimetro decisamente all’avanguardia, con nuove funzionalità integrate rispetto ai modello precedenti e ottime opzioni di connettività. Adatto per l’uso in palestra, quando si va in bicicletta e, in generale, quando si pratica qualunque altro di attività, sia all’interno che all’esterno, questo dispositivo è compatibile con i dispositivi di nuova generazione, presenti in casa.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.