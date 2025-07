Carlo Ancelotti, uno dei tecnici più celebri e vincenti nel mondo del calcio, è stato condannato in Spagna e si trova al centro di una vicenda giudiziaria di grande rilievo. La sentenza, che conferma gravi accuse a suo carico, ha suscitato un forte scalpore nel mondo sportivo e tra i tifosi, mettendo a rischio la sua immagine e carriera.

Carlo Ancelotti condannato a un anno di carcere in Spagna

A Madrid è stata emessa una sentenza mista per Carlo Ancelotti, coinvolto in un contenzioso fiscale legato ai redditi dichiarati nel 2014 e 2015 durante la sua esperienza al Real Madrid. Per il 2014 l’allenatore è stato condannato a un anno di carcere con pena sospesa e a una multa di 386.000 euro, mentre per il 2015 è stato assolto.

Carlo Ancelotti condannato a un anno di carcere in Spagna: rese note le accuse e il maxi rimborso

Carlo Ancelotti aveva dichiarato di essere residente in Inghilterra, ma il fisco spagnolo aveva applicato un’aliquota più elevata, imponendogli il pagamento di sanzioni e tasse maggiori, già versate dall’allenatore. Tuttavia, la sentenza recente prevede un rimborso di circa 3 milioni di euro a favore di Ancelotti, grazie a una revisione fiscale favorevole relativa al 2015, rappresentando una parziale consolazione economica nonostante la condanna.

Secondo l’agenzia EFE, la Sezione 30 del Tribunale Provinciale di Madrid ha inoltre disposto che per tre anni Ancelotti perderà il diritto a ricevere aiuti o sovvenzioni pubbliche e a beneficiare di agevolazioni fiscali o previdenziali. La Procura lo aveva accusato di un’evasione complessiva di 1.062.079 euro, relativa agli anni fiscali 2014 (386.361 euro) e 2015 (675.718 euro).

La condanna non comporta l’obbligo di scontare la pena detentiva, poiché l’allenatore italiano è incensurato. La normativa spagnola esclude la detenzione per condanne inferiori a due anni relative a reati non violenti, a condizione che l’imputato non abbia precedenti penali.