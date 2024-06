Il Real Madrid continua la sua storia di successi a Wembley con il 15° trionfo in Champions League. Carlo Ancelotti conquista la sua quinta Champions da allenatore, un record. “È molto bello, sembra un sogno questa seconda tappa al Madrid,” ha detto Ancelotti. Il presidente Perez è molto contento.

Champions League 2024: Il Real Madrid di Ancelotti conquista la vetta

Carlo Ancelotti è di nuovo campione d’Europa per la quinta volta da allenatore, guidando il Real Madrid al quindicesimo trionfo in Champions League. “Non ci si abitua mai a vincere, anche perché è stata dura e più del previsto – ha commentato il tecnico italiano a fine partita -. Nel primo tempo abbiamo sofferto tanto, nella ripresa abbiamo fatto meglio. Questo è un sogno che continua”. Il cambio nella ripresa è stato evidente: “Ho chiesto a Vinicius di dare di più perché siamo stati un po’ pigri all’inizio”.

Real Madrid campione d’Europa: 15° trionfo in Champions League

La ricetta del successo per Ancelotti è semplice: “Avere una buona squadra, buoni giocatori e un grande club alle spalle. Oggi però il Dortmund ha fatto meglio nel primo tempo, facevano quello che volevano difendendosi e ripartendo in velocità. Siamo stati bravi a difendere sui calci piazzati che era un loro punto di forza”.

Nel finale, l’abbraccio con Kroos ha segnato un momento speciale: “L’ho ringraziato per tutto perché lascia dopo questa partita e per noi è difficile accettarlo. Lascia vincendo la Champions, come hanno fatto in pochi in carriera”. Con la vittoria di questa Champions League, Ancelotti dimostra ancora una volta la sua capacità di guidare le squadre al successo ai massimi livelli.