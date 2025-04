La Lazio si è trovata immersa in un paesaggio innevato a Bodo, dove stasera alle 18.45 è in programma la partita: la Uefa interviene.

A poche ore dal fischio d’inizio, la partita tra la Lazio e il Bodo/Glimt, in programma stasera alle 18.45 a Bodo, è a rischio a causa delle condizioni meteo estreme. La città norvegese è infatti investita da una forte nevicata, con un paesaggio completamente imbiancato e una bufera in corso. In risposta a questa situazione critica, la Uefa ha deciso di intervenire per valutare se la sfida possa effettivamente svolgersi come previsto.

Le previsioni avverse oggi a Bodo, in Norvegia

Oggi, 10 aprile 2025, a Bodø, in Norvegia, le condizioni meteo sono estremamente difficili. Al mattino presto, la temperatura si aggirava intorno ai -0,8°C, con nevicate moderate e venti da sud-sudest che soffiavano a circa 25 km/h.

Durante il giorno, le temperature resteranno basse, con massime intorno a 3°C e minime a -2°C. Le nevicate continueranno, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 7 centimetri. I venti aumenteranno, con raffiche tra i 16 e i 27 km/h, che potrebbero salire fino a 31 km/h nel pomeriggio. Questa situazione ha causato una bufera di neve che ha coperto completamente la città, creando difficoltà nella viabilità e preoccupazioni per la sicurezza.

Bodo-Lazio a rischio, gelo artico minaccia la partita: la decisione della Uefa

È stata convocata una riunione tecnica per valutare la possibilità di svolgere la partita tra Bodo/Glimt e Lazio, fissata per le 18:45 di questa sera. La Uefa sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione e potrebbe decidere di rinviare o riprogrammare l’incontro, in base all’andamento delle condizioni meteorologiche.

In mattinata, la Uefa, i due club e le autorità locali si sono incontrati per fare il punto della situazione e prendere una decisione. Le previsioni sono comunque relativamente ottimistiche: si prevede che la tempesta che ha colpito la città norvegese si attenui nel pomeriggio, con la neve che dovrebbe cessare a partire dalle 14.

Tuttavia, se la partita non fosse possibile oggi, alla Lazio potrebbe essere chiesto di restare a Bodo per giocare venerdì pomeriggio, con possibili complicazioni per il derby di Serie A contro la Roma previsto per domenica sera. Il ritorno contro il Bodo/Glimt si disputerà allo Stadio Olimpico giovedì prossimo.