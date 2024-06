“In finale di Champions League tifiamo per il Real Madrid,” aveva dichiarato Gian Piero Gasperini dopo la vittoria dell’Europa League, sperando di giocare la Supercoppa Europea contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Real Madrid e Atalanta si sfideranno nella Supercoppa Europea 2024

L’allenatore dell’Atalanta è stato esaudito: i Blancos hanno sconfitto 2-0 il Borussia Dortmund a Wembley, raggiungendo così la Dea nella sfida che si terrà il prossimo 14 agosto a Varsavia. Questa partita denota una nota fortemente italiana, con non solo l’Atalanta in campo ma anche entrambi gli allenatori italiani sulle rispettive panchine.

“Non abbiamo niente contro il Borussia,” aveva detto Gasperini, “tra l’altro affrontato anni fa in Europa League, ma la finale di Supercoppa Europea a Varsavia il 14 agosto col Real sarebbe la più prestigiosa possibile.” E così è stato. La vittoria del Real Madrid ha reso possibile il sogno di Gasperini di una sfida di altissimo livello contro un avversario di grande prestigio internazionale.

Atalanta vs Real Madrid per la Supercoppa Europea 2024

Il post sui social dell’Atalanta è stato chiaro e diretto: “Ci vediamo, Real!” Un messaggio che esprime l’entusiasmo e la determinazione della squadra bergamasca, pronta a confrontarsi con uno dei club più titolati del mondo. La sfida di Varsavia rappresenta un traguardo importante per l’Atalanta, una testimonianza del percorso di crescita e successo intrapreso sotto la guida di Gasperini.

La Supercoppa Europea sarà un’occasione non solo per vedere in azione due squadre di grande talento, ma anche per celebrare il calcio italiano attraverso i suoi due illustri allenatori.