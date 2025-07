Il mondo del rugby veneto è in lutto per la morte di Guido Zorzi, figura storica e amata del panorama sportivo locale. Terza linea di grande valore, ha lasciato un segno indelebile con le sue prestazioni a Petrarca e Rovigo, diventando nel tempo un punto di riferimento anche come team manager. La sua dedizione e il suo spirito hanno toccato giocatori, tifosi e tutta la comunità, che oggi lo ricordano con affetto e commozione.

Sport in lutto, è morto l’ex campione Guido Zorzi

Il mondo del rugby è in lutto per la scomparsa di Guido Zorzi, stroncato da un tumore a soli 60 anni. Ex atleta di Petrarca e Rugby Rovigo, dove ha giocato con grande determinazione, negli ultimi anni è stato un apprezzato team manager del Petrarca Rugby.

Durante le quattro stagioni trascorse a Rovigo, dal 1996/97 al 1999/2000, ha collezionato 60 presenze e segnato 20 mete, diventando una figura importante per la squadra. Il suo ricordo rimane vivo sia a Rovigo che a Padova, dove ha lasciato un’impronta indelebile tra ex compagni e amici di lunga data, che lo hanno sostenuto fino agli ultimi momenti.

Lunedì 30 giugno è arrivata la notizia della sua scomparsa. La cerimonia funebre si terrà giovedì 3 luglio alle 10:00 nella Chiesa di Santa Giustina a Padova.

Sport in lutto, è morto l’ex campione Guido Zorzi. I primi messaggi di cordoglio

Massimo Bitonci, ex sindaco di Padova, ha voluto ricordare Guido Zorzi con un post sui social. Ha definito la scomparsa di Zorzi una grande perdita non solo per il Petrarca, ma per tutto il mondo del rugby, sottolineando come persone come lui abbiano accompagnato generazioni di giovani nella loro crescita attraverso lo sport. Ha concluso dicendo che si tratta di una notizia davvero dolorosa.

“Lo conoscevo da tanti anni, Guido, avevamo un ottimo rapporto. Una persona cordiale e aperta. E’ scomparso un grande giocatore della storia del Petrarca, un grande amico che si faceva voler bene da tutti”.

Come riportato da Padova Today, anche Arturo Lorenzoni, politico e appassionato di rugby, si è mostrato profondamente scosso durante una conversazione telefonica. Ha ricordato che lui e Zorzi hanno giocato insieme a rugby fin dall’età di undici anni e ha espresso difficoltà a credere alla sua scomparsa, definendola una notizia che lascia un grande sconforto.