Il mondo dello sport piange la morte di un wrestler, figura di spicco del wrestling scomparsa prematuramente a 63 anni. La notizia ha scosso fan e colleghi, che ricordano con affetto e ammirazione la sua carriera e il contributo dato allo sport.

Mondo dello sport in lutto, morto l’ex wrestler cinque volte campione APW

L’ex campione, Maxx Justice, noto per le sue imprese sul ring, è stato tragicamente coinvolto in un incidente mentre rientrava a casa in bicicletta dopo una giornata di lavoro come meccanico.

Il dramma è avvenuto a Hayward, in California, nei pressi del Chabot College. Al momento, le informazioni disponibili sono ancora limitate, ma la morte di Maxx Justice è stata confermata da un comunicato ufficiale della federazione All Pro Wrestling, una delle leghe in cui il lottatore, conosciuto anche con il nome di Mike Diamond, è stato protagonista nel corso degli anni, conquistando per ben cinque volte il titolo di campione APW.

Chi era Maxx Justice: la sua carriera

“L’All Pro Wrestling piange profondamente la scomparsa di Mike Raybeck, il wrestler originale dell’APW, noto professionalmente come Maxx Justice e Mike Diamond. La sua vita è stata stroncata da un incidente in bicicletta, in cui è stato investito da un veicolo nei pressi del Chabot College venerdì scorso”.

La nota ufficiale descrive Maxx Justice come un pilastro della scena indipendente del wrestling. Dopo aver conseguito il diploma presso l’All Pro Wrestling Boot Camp, era riuscito a costruirsi un solido nome, combattendo anche in Messico e in Giappone. Inoltre, si era fatto notare nelle principali federazioni americane, come la WWF (oggi WWE) e la WCW.

Tra i momenti più importanti della sua carriera c’è la fondazione, sotto il ring name Maxx Justice, del tag team Border Patrol insieme a Michael Modest, anch’egli ex atleta dell’APW. Pur non essendo tra i nomi più noti nel panorama internazionale, soprattutto perché si era esibito principalmente sulla scena indipendente, era comunque un personaggio di rilievo per gli esperti e gli appassionati del settore.