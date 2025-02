Morto il pugile John Cooney: decesso per le conseguenze di un incontro

Addio a John Cooney: il pugile è morto per le gravi ferite riportate in un i...

Il 28enne, pugile irlandese dei pesi superpiuma, John Cooney è morto a seguito della sua sconfitta contro il gallese Nathan Howells a Belfast, sabato scorso. Dopo il combattimento, Cooney aveva riportato un’emorragia intracranica e si era sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la pressione sul cervello. Purtroppo, l’intervento dei medici non è stato sufficiente a evitare il tragico epilogo.

“È con completa devastazione che dobbiamo annunciare che dopo una settimana di lotta per la sua vita, John Cooney è tristemente scomparso“, ha detto MHD Promotions a nome della famiglia Cooney.

L’incontro era stato interrotto al nono round a causa delle gravi condizioni di Cooney, che era stato trasportato d’urgenza in un ospedale di Belfast. Qui gli era stata diagnosticata un’emorragia cerebrale, per la quale era stato sottoposto a un intervento chirurgico. Dopo l’operazione, è rimasto in terapia intensiva per diversi giorni, prima di venire a mancare.

“Era un figlio, un fratello e un compagno molto amato e ci vorrà tutta la vita per dimenticare quanto fosse speciale. RIP John ‘The Kid’ Cooney”, dichiara la famiglia come riportato dalla BBC.

Il successo di John Cooney

Cooney era il campione “celtico” dei pesi superpiuma, categoria che comprende pugili con un peso tra 57,152 e 58,967 kg, dal novembre 2023, nonostante avesse dovuto fermarsi per circa un anno a causa di un infortunio alla mano.