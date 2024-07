Lutto nel mondo del cinema: è morto Claudio Mancini. Ex pugile trasformato in produttore, sparò a Mario Brega e lavorò con il grandissimo Sergio Leone.

Il 28 giugno 2024 è morto a Roma Claudio Mancini. Classe 1928, ex pugile trasformato in produttore, aveva 96 anni. A confermare la notizia della sua scomparsa a La Repubblica, Francesco Bruni e Carlo Degli Esposti. Viveva nella Capitale, in una bellissima villa situata in zona Casal Palocco.

Claudio Mancini: da pugile a produttore

Considerato un artigiano del cinema, Claudio Mancini ha cominciato a lavorare nel cinema come aiuto regista. Prima di arrivare ad essere un produttore, ha fatto di tutto: comparsa, organizzatore, ispettore e segretario di produzione e direttore della fotografia. Parlava solo romanesco e attorno alla sua figura sono nate diverse leggende, come quella che lo vede sparare a Mario Brega.

Claudio Mancini, quella volta che sparò a Mario Brega

Si racconta che il produttore ex pugile, che ha lavorato con il grandissimo Sergio Leone, sparò a Brega. Molto probabilmente, il set era quello di C’era una volta il West. Mario voleva una paga più alta e Claudio fece fuoco mirando ai suoi piedi. “A Cla’, ma che fai, me spari?”, esclamò l’attore. Mancini replicò: “E te sparo sì, hai rotto er c**** a chiede tutti ‘sti sordi”.