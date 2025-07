Il matrimonio di Bezos e Lauren Sanchez è finito, ma sui social non si smette di parlare dell’incidente di Vittoria Ceretti.

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia è stato uno degli eventi più chiacchierati dell’anno, tra ospiti vip, location da sogno e momenti esclusivi. Tuttavia, a catturare l’attenzione del pubblico non è stata solo la cerimonia, ma anche un piccolo imprevisto che ha coinvolto Vittoria Ceretti, la celebre modella italiana, presente insieme al fidanzato Leonardo DiCaprio.

Scopriamo cosa è successo e come la modella ha reagito a questo episodio diventato subito virale sui social.

Vittoria Ceretti, fuori programma al matrimonio di Bezos

Il lungo weekend veneziano dedicato al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez si è concluso ufficialmente, ma sui social continuano a circolare numerosi commenti e curiosità sugli ospiti, a partire dall’imprevisto fashion che ha coinvolto Vittoria Ceretti, la celebre supermodella italiana presente ai tre giorni di festa insieme al fidanzato Leonardo DiCaprio.

I molteplici eventi organizzati dagli sposi hanno richiesto agli oltre 200 invitati diversi cambi d’abito: un abito da sera per la serata di venerdì, uno più raffinato per il giorno della cerimonia e un outfit a tema “Dolce Notte” per la festa finale all’Arsenale di Venezia.

Vittoria Ceretti ha catturato l’attenzione dei numerosi fotografi presenti, scegliendo capi d’archivio firmati Alexander McQueen e Dolce&Gabbana. Proprio quest’ultimo stilista ha creato l’elegante abito vintage semi trasparente con cui la 27enne ha partecipato al party, appartenente alla stessa collezione di quello indossato da Gisele Bündchen al Met Gala 2003 — all’epoca fidanzata di Leonardo DiCaprio.

Un capo raffinato e perfettamente in tema con la serata, ma anche molto delicato, tanto da non reggere l’intensità della festa.

Vittoria Ceretti, fuori programma al matrimonio di Bezos: la reazione sui social

Vittoria ha raccontato l’incidente direttamente su Instagram, condividendo una serie di storie che mostrano come tutto sia iniziato con un piccolo strappo, poi peggiorato nel corso della serata. Con ironia ha commentato: “Come è iniziata e come è finita”, coinvolgendo i suoi fan nella disavventura. La modella ha mostrato la sorte del vestito, probabilmente danneggiato da un inciampo sui tacchi, trasformando così un piccolo inconveniente in un racconto memorabile.