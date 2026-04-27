Attentato sventato a Washington: evacuata la cena dei corrispondenti e arrestato il sospettato

La serata dedicata ai corrispondenti della Casa Bianca è stata sconvolta da una sparatoria sventata fuori dalla sala dell’hotel Hilton di Washington, durante la cena che vedeva la partecipazione del presidente Donald Trump, della first lady Melania Trump e del vicepresidente JD Vance. L’episodio, avvenuto il 26 aprile 2026, ha richiesto un’immediata evacuazione di sicurezza degli ospiti e ha trasformato un appuntamento istituzionale in una scena di emergenza e confusione.

Le forze dell’ordine hanno fermato un uomo armato prima che potesse entrare nella sala principale: l’arrestato è stato identificato come Cole Tomas Allen, 31 anni, originario della California. Un agente è rimasto ferito da un colpo ma è stato protetto dal giubbotto antiproiettile ed è in buone condizioni. La vicenda ha subito attivato indagini sull’eventuale movente e sulle procedure di sicurezza adottate per un evento con centinaia di giornalisti e figure istituzionali.

La dinamica dell’azione e l’intervento

Secondo le ricostruzioni, l’uomo ha superato rapidamente le barriere esterne dell’hotel e ha cercato di forzare i controlli di accesso. Gli agenti dei servizi segreti e le forze di sicurezza presenti hanno reagito immediatamente: in pochi istanti hanno puntato le armi e neutralizzato la minaccia prima che l’autore potesse raggiungere la sala dove era in corso la cena.

Il presidente, che si trovava all’interno, è stato portato via in modo rapido e ordinato, insieme alla first lady e ad altri esponenti dell’amministrazione, in seguito all’allerta di «shot fired» pronunciata dagli agenti.

Il sospettato e gli armamenti

L’arrestato, Cole Tomas Allen, era in possesso di più armi tra cui un fucile, una pistola e coltelli, e aveva prenotato una stanza all’albergo per trovarsi sul posto. Fonti giornalistiche ne hanno ricostruito alcuni elementi biografici: 31 anni, residente vicino a Los Angeles, con una formazione universitaria e un impiego part-time come insegnante. Le autorità stanno indagando sulle ragioni del gesto e sulla possibile radicalizzazione dell’individuo, mentre la procura federale ha avviato le procedure per le imputazioni, che includono l’uso di armi in un crimine violento e l’aggressione a agenti federali.

La risposta delle forze dell’ordine

Il ruolo dei servizi segreti è stato centrale per evitare una tragedia: la prontezza nel riconoscere la minaccia e l’azione coordinata hanno impedito che l’attentatore raggiungesse la sala. Il presidente ha elogiato pubblicamente la professionalità degli agenti, sottolineando la rapidità dell’intervento e la capacità di contenere il pericolo in pochi secondi. L’agente ferito è stato stabilizzato e trasferito in ospedale, mentre l’autore è stato arrestato e ricoverato sotto custodia per accertamenti medici e legali.

Reazioni politiche e internazionali

L’episodio ha suscitato immediatamente una serie di reazioni da leader di tutto il mondo, compresa una netta condanna della violenza politica e un richiamo alla necessità di proteggere la libertà di stampa. Figure come la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la premier italiana Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e altri capi di governo hanno espresso sollievo per la salvezza degli ospiti e apprezzamento per l’intervento rapido delle autorità. Il tema è stato posto al centro del dibattito internazionale come un attacco alle istituzioni democratiche e alla libertà di informazione.

Implicazioni per sicurezza e dibattito pubblico

L’incidente riapre questioni delicate sulle misure di protezione degli eventi pubblici e sulle modalità con cui possono essere migliorati i controlli senza restringere la partecipazione civica. Alcuni commentatori hanno sollevato dubbi su come l’attentatore sia potuto avvicinarsi così tanto alla sala, mentre altri hanno sottolineato la necessità di bilanciare trasparenza mediatica e sicurezza. Il presidente ha inoltre collegato l’episodio a tensioni politiche più ampie, citando movimenti critici verso la sua figura, e ha elogiato la first lady per la gestione degli attimi concitati.

Verso il seguito delle indagini

Le autorità federali hanno avviato perquisizioni, compresa l’ispezione dell’abitazione dell’arrestato in California, e la procura ha annunciato la presentazione delle imputazioni. L’evento è stato annullato e sono in corso valutazioni per riprogrammare la serata nei prossimi mesi. Mentre si approfondiscono le motivazioni personali e politiche del gesto, la vicenda costringe a un’analisi più ampia sul contrasto alla radicalizzazione e sulla protezione degli spazi pubblici in una democrazia, temi che resteranno al centro del dibattito nazionale e internazionale.