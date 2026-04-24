Barbara D’Urso è uno dei volti più riconosciuti ed amati della televisione italiana ed il suo programma sulle reti Mediaset è stato per anni davvero un’icona visto da milioni di italiani tutti rimasti spiazzati dalla fine del programma e del suo rapporto di lavoro con la rete di Cologno Monzese, dopo un periodo di silenzio “Carmelita” è tornata più forte che mai sull’argomento.

Barbara D’Urso e la battaglia contro Mediaset

La battaglia contro Mediaset era iniziata con la chiusura a sorpresa del programma ed un allontanamento della conduttrice dalla rete televisiva, un qualcosa di inaspettato per una professionista che è cresciuta e maturata all’interno di quegli studi.

Difatti come riportato da CaffeinaMagazine tramite La Stampa il problema non è legato solo alla chiusura del proprio programma ma anche al trattamento riservatole, prima un post su Instagram direttamente dall’account ufficiale di Mediaset, dai toni offensivi, l’azienda ha parlato di attacco hacker ma i legali della conduttrice non vi hanno mai creduto.

Poi anche altri problemi, più legati all’etica, difatti la rete utilizzerebbe format ideati e scritti dalla stessa D’Urso quando si trovava in azienda, quindi i cui diritti sono suoi, uno di questi è “Live – Non è la D’Urso” per anni seguito ogni pomeriggio, programma che poi avrebbe dettato il proprio stile televisivo indistinguibile.

L’appuntamento quindi si sposterà in tribunale, sede perfetta per far valere le sue ragioni, ciò spiegherebbe anche l’allontanamento di 3 anni da Mediaset, non solo una pausa ma anche un periodo per recuperare gli elementi necessari a provare la sua posizione.

Barbara e il rifugio d’amore con Pasquale La Rocca

Se sul fronte lavorativo Barbara D’Urso sta vivendo periodi tumultuosi non si può dire lo stesso della sua vita privata. Da tempo consideratasi single non in cerca di un compagno, l’esperienza a “Ballando con le stelle” ha cambiato la sua visione.

Difatti è stata accoppiata a Pasquale La Rocca, suo ballerino, il cui feeling è cresciuto anche e soprattutto al di fuori della pista. In una delle ultime Instagram Stories condivise si vede lei assieme al ballerino in casa sua, il sottotitolo è “Eccoci” con l’emoji di tre cuori rossi.

Questo indizio ci fa capire che il “caffeuccio” consumato è in realtà il preludio ad un qualcosa di più. La love story con quello che è stato il suo maestro le darà sicuramente la stabilità necessaria per affrontare la guerra contro Mediaset potendo contare su un sostegno vero e genuino.