Sanchez: sospensione Spagna dalla Nato? Siamo un partner affidabile

Milano, 24 apr. (askanews) – Il primo ministro spagnolo Pedro Sànchez si è detto non “preoccupato” in seguito alle notizie di stampa secondo cui gli Stati Uniti starebbero valutando la possibilità di sospendere la Spagna dalla Nato come ritorsione per la sua opposizione alla guerra contro l’Iran.”La Spagna è un partner affidabile all’interno della Nato e stiamo adempiendo ai nostri obblighi nei confronti della Nato, schierando capacità militari e soldati sul fianco orientale dell’Europa.

Quindi, non c’è motivo di preoccuparsi”, ha dichiarato.”Direi che sarebbe importante se i paesi europei e gli alleati europei potessero condividere pensieri e informazioni prima di iniziare guerre, come quella che stiamo subendo ora in Medio Oriente perché questa parte del mondo è vicina all’Europa. Dobbiamo anche essere consapevoli e avere un’opinione in merito”, ha sottolineato Sanchez.”Dal mio punto di vista questa guerra è illegale, è un grave errore, e spero – ha concluso – che nel prossimo futuro si possa assistere a una de-escalation e, naturalmente, a una via d’uscita, grazie alla diplomazia e non grazie alla guerra”.