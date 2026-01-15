"Ho scoperto un tumore a 25 anni", il ballerino racconta la diagnosi che ha t...

A volte basta un piccolo segnale per cambiare una vita. Per il giovane ballerino italiano, quel segnale è stato un fastidio al petto che ha rivelato un tumore: un linfoma non-Hodgkin. La sua storia dimostra quanto sia importante ascoltare il proprio corpo, trasformando paura e incertezza in coraggio e resilienza.

La danza come ancora: resilienza e rinascita per il ballerino

Se la malattia ha messo alla prova il corpo e la mente, la danza è stata per lui molto più di una professione: è diventata la sua ancora, il filo conduttore capace di trasformare la paura in obiettivi concreti.

“Mi ha permesso di focalizzarmi su un obiettivo in vista della fine delle terapie. Oltre alla mia famiglia, la danza è stata per me un sostegno fondamentale, che mi ha consentito di vedere il futuro“, racconta il ballerino a Il Messaggero, oggi solista all’Aalto Theater di Essen, in Germania.

“Ho scoperto un tumore a 25 anni”, l’annuncio del famoso ballerino italiano

Questa è la storia di Francesco Piccinin, giovane talento italiano della danza, che a 25 anni ha scoperto di avere un linfoma non-Hodgkin del mediastino. Un annuncio che ha scosso non solo il mondo della danza, ma chiunque abbia compreso quanto improvvisamente la fragilità possa bussare alla porta della quotidianità. Francesco, abituato a vivere tra palcoscenico e disciplina, si è trovato ad affrontare il lato più crudo della malattia: paura, incertezze e dolore fisico.

“Credo che ognuno debba viverla a modo suo, anche se non è sempre cosa facile. Perché quello dei tumori, purtroppo, molte volte è un argomento tabù. Non c’è una scienza precisa, ogni persona è a sé. Poi chiaro, la mente fa molto. Non mi sento di dire “sii un guerriero” o “sii forte”, poiché anche la fragilità è umana. Il mio consiglio è di circondarsi di persone che ci amano e di cose che ci fanno stare bene. E di non perdere mai la speranza“, ha spiegato a Il Messaggero, sottolineando l’importanza di accettare la propria vulnerabilità senza sentirsi obbligati a essere eroi.

Il suo percorso medico, segnato da sei cicli di chemioterapia, si è concluso con una remissione completa della malattia. Ma la sua storia non si limita al lieto fine clinico: diventa un monito sull’importanza di ascoltare i segnali del corpo. Quel sintomo apparentemente insignificante, quel “pallino sul petto” durante un allenamento, ha cambiato il corso della sua vita.

Con lo stesso impegno con cui affronta un allenamento estenuante, ora guarda al futuro con progetti chiari: diventare ballet master o insegnante, completare gli studi in Scienze sportive e organizzare gala di beneficenza a favore dell’AIL, sensibilizzando il pubblico attraverso la danza.