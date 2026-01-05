Enrica Bonaccorti è stata tra gli ospiti della puntata di Domenica In andata in onda ieri, 4 gennaio, l’ex conduttrice e attrice si è mostrata a cuore aperto a Mara Venier e ai telespettatori svelando anche novità in merito alla lotta contro la malattia che le è stata diagnosticata nel 2025.

Renato Zero le sta molto vicino

Enrica Bonaccorti nell’intervista con Mara Venier ha parlato della sua vita privata e della sua carriera divisa tra cinema e televisione senza farsi mancare un breve parte musicale dove ha cantato svariate canzoni.

Ha ripercorso il rapporto con la figlia Veridiana che ora è più forte che mai, complice la difficile situazione che si trova ad affrontare. A questo proposito ha elogiato la presenza di Renato Zero che la va a trovare spesso a casa – “Mi lamentavo che gli davo appuntamento e non veniva mai. Ora viene a trovarmi. Siamo stati fidanzati, avrei voluto durasse di più”. ha dichiarato a Mara, come riportato anche da IlMessaggero.it

In attesa di novità sul percorso del tumore

Enrica Bonaccorti ha parlato apertamente della malattia di cui è affetta, la prosopagnosia, ovvero difficoltà a riconoscere i volti delle persone.

Il percorso contro la lotta al tumore al Pancreas è iniziato a fine settembre, lo aveva annunciato con un post su Instagram, ad ottobre è stata sospesa la chemioterapia, lei aveva annunciato miglioramenti pur sentendosi comunque debole.

A novembre la notizia che il tumore non si era ridotto ma era rimasto nella sua sede senza produrre metastasi. Nella puntata di “Verissimo” del 14 dicembre, dove è stata ospite assieme alla figlia, aveva aggiornato tutti, svelando che in meno di un mese avrebbe avuto i risultati relativi alla radioterapia a cui si è sottoposta, visto che la chemio non è stata di grande aiuto.

Questi risultati non sono ancora arrivati, difatti nel salotto di Mara Venier ha svelato di essere in trepidante attesa – “Aspetto l’incontro con il Prof Tortora al Gemelli. Mi diranno se questa brutta cosa si è un po’ ridotta o si è spostata” ha dichiarato.