Sono più unite che mai Enrica Bonaccorti, nota conduttrice tv, e sua figlia Verdiana. Un amore madre figlia che si è rafforzato nel momento più difficile: la lotta contro il tumore al pancreas. Ecco cosa hanno raccontato a Verissimo.

Verissimo, Enrica Bonaccorti e la figlia Verdiana: “Non ho molte speranze ma mi sento bene”

“

Va meglio, sono forte e positiva”, così dice Enrica Bonaccorti ospite di Verissimo nella puntata di oggi, domenica 14 dicembre 2025. Accanto a lei c’è sua figlia Verdiana ancor di più da quando ha scoperto la malattia. Una lotta, quella contro il tumore al pancreas, che sta mettendo a dura prova la conduttrice tv.

Enrica Bonaccorti a Verissimo: “Non ho molte speranze, tra un mese saprò”

Enrica Bonaccorti e sua figlia Verdiana a Verissimo si sono lasciate andare a un racconto denso di amore e forza. “In questo periodo mia figlia ha più attenzioni verso di me, ci siamo invertite i ruoli, è lei la mamma e io la figlia”, racconta Enrica. “È indisciplinata!”, risponde sua figlia.

“Da quando il mio compagno Giacomo non c’è più, Verdiana mi è stata accanto sempre. L’uomo più gentile che abbiamo mai conosciuto”, dice commossa Enrica Bonaccorti sulla scomparsa del compagno. “Mi ha fatto da papà. Vorrei che fosse qui con noi”, risponde Verdiana.

La scoperta della malattia: “Non gliel’ho detto subito”

Verdiana, figlia di Enrica Bonaccorti, ripercorre a Verissimo il momento della scoperta del tumore al pancreas di sua mamma. E’ stata lei la prima a scoprirlo.

“Ho scoperto la malattia di mamma, ma non gliel’ho detto subito perché con i medici avevamo deciso di aspettare l’esito di un altro intervento. Come l’ha presa? Non l’ho mai vista disperata, impaurita. È stata dura prendere delle decisioni da sola sulla malattia di mamma, non mi potevo confrontare con nessuno. Mi sono resa conto che veramente ero sola”.

Le toccanti parole di Enrica Bonaccorti

Una dichiarazione che gela lo studio di Verissimo. “Non ho molte speranze”, dice la Bonaccorti. Pronta la risposta di sua figlia “ma finché sono accanto a te, non ti tocca nessuno. È la mia ragione di vita, insieme a mio figlio. Avrebbe fatto lo stesso per me. Siamo io e te”. Una vera dichiarazione d’amore che, seppur in parte, ridimensiona il dolore.

Non è stato semplice soprattutto all’inizio, racconta Verdiana. “Mamma si è chiusa nel suo dolore, poi dopo un paio di mesi tutti mi chiamavano per sapere cosa stesse succedendo a mamma”.

Oggi, però, va molto meglio. “Sento molto più amore di prima, mi fa tanto bene. La gente mi ha aiutato incredibilmente. I prossimi step? Tra meno di un mese avrò la risposta di ciò che ha funzionato e ciò che non ha funzionato. Ho fatto la chemio, ma non ha avuto un grande risultato. Adesso sono in un limbo in cui mi sento bene, ma debole. Magari andasse avanti così per sempre, ma tra un mese saprò se devo continuare con la chemio o meno”.