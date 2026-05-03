La storia tra Al Bano Carrisi e Romina Power è passata dall’essere una delle coppie più amate della musica italiana a un rapporto segnato da dolore, incomprensioni e accuse reciproche. Al centro del conflitto restano la scomparsa della figlia Ylenia e le diverse versioni su quegli anni difficili, riemerse pubblicamente in recenti interviste televisive tra Belve e Domenica In.

Al Bano e Romina Power: dall’amore intenso alla frattura pubblica

La relazione tra Al Bano Carrisi e Romina Power è stata spesso descritta come una favola moderna, nata quasi per caso sul set di un film e trasformata in una lunga storia condivisa anche sul palco. Al Bano ricorda quel periodo senza rinnegare nulla: “Siamo stati assieme 25 anni, e siamo stati felici davvero“, sottolineando anche gesti estremi d’amore compiuti per Romina “delle pazzie pazzesche, che in amore si possono e si devono fare”.

Con il tempo, però, la narrazione si è incrinata, soprattutto dopo la scomparsa della figlia Ylenia, evento che ha segnato un prima e un dopo. A distanza di anni, le divergenze sono riemerse pubblicamente.

A Belve, Romina Power ha parlato di un “supporto che è venuto a mancare”, mentre Al Bano, a Domenica In, ha replicato con fermezza: “Ho tentato di tutto per salvare la nostra unione e la nostra famiglia.

Per me la famiglia è sacra. Io ero lì, sono sempre stato lì, ma lei non mi ha neanche visto“. Il cantante si è detto profondamente ferito dall’accusa di egoismo e assenza paterna: “So di essere un grande padre, l’ho sempre dimostrato e continuerò a dimostrarlo. Queste parole mi hanno fatto tanto male, non lo merito, non è giusto e non è vero“.

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“Una pugnalata al cuore”. Domenica In, Al Bano svela tutto: la replica alle parole di Romina su Ylenia

Il nodo più doloroso resta la scomparsa di Ylenia, mai ritrovata, che ha diviso nel tempo anche la lettura dei genitori. Romina Power, intervistata da Francesca Fagnani, ha ribadito la sua convinzione che la figlia sia ancora viva: “che sia da qualche parte. Ho parlato con persone che hanno poteri supernaturali, con dei preti, e tutti mi dicono che Ylenia è ancora da qualche parte”. Al Bano ha invece raccontato una realtà fatta di ricerca disperata e accettazione dolorosa. Dopo la tragedia, ha spiegato di aver passato settimane a New Orleans: “un mese intero a New Orleans, ogni notte in giro con l’ispettore, nei luoghi peggiori della città, quelli della criminalità e dello spaccio”. E ha aggiunto: “Ho dovuto accettare questa tragica realtà”.

Di fronte alle parole dell’ex moglie, ha reagito con amarezza: “Ylenia è nel cuore di Romina, è nel mio cuore. È solo lì che è viva“. Poi ha ribadito il suo punto di vista con forza: “So che sono stato un grande sostegno e un pilastro… Ylenia sta in questo cuore, sicuramente anche nel tuo, ma lasciala in pace“.

Nonostante tutto, rimane il tentativo di ricondurre la vicenda a un terreno più umano che conflittuale: “Vorrei potessimo vivere tutti in pace come una grande famiglia allargata“, anche se la distanza tra le versioni appare ormai profonda e difficilmente ricomponibile.